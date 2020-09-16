Türkiye’nin daralma tahmini düşürüldü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2020’de önceki tahminlerine göre daha hafif daralacağını belirtti, ancak 2021 büyüme tahminini düşürdü.

OECD Türkiye’nin 2020 daralma tahminini %4.8’den %2.9’a revize etti. Kurum Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini %4.3’ten %3.9’a düşürdü.

OECD’nin Eylül ayı ara raporu verilerine göre, daha önce yüzde 6.0 olarak öngörülen küresel ekonomide daralma oranı böylece 1.5 puan iyileştirilmiş oldu.

Bununla birlikte, OECD’nin 2021 yılına ilişkin dünya gayrisafi yurtiçi hazıla (GSYH) büyümesine ilişkin öngörüler de, hafif aşağıya çekilerek “yüzde 5.0 büyüme” olarak belirtildi. Raporda, bu aşağı yönlü düzeltmeye gerekçe olarak da, bu aşamada, Covid-19’a karşı dünya genelinde kitlesel bir aşılamanın 2021’nin son dönemlerine kadar olanaklı görülmemesi gösterildi. (DHA)