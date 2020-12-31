Türkiye’nin dış borcu 435,1 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, haziran sonunda 423,7 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borç stoku, eylül sonunda 11,4 milyar dolarlık artışla 435,1 milyar dolara yükseldi.

Dış borç stokunun milli gelire oranı bu dönemde yüzde 57'den yüzde 59,1'e çıktı. Bu alanda en yüksek oran, yüzde 60,3 ile 2019'un ikinci çeyreğinde kaydedilmişti. AKP'nin iktidara geldiği 2002'nin son çeyreğinde dış borç stoku 129,6 milyar dolar, dış borcun milli gelire oranı yüzde 54,4 idi.

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YÜZDE 30,8’İ KISA VADELİ

2018'in ilk çeyreğinde 466,9 milyar dolarla zirveye yükselen dış borç stoku, sonrasında ekonomik krizle birlikte düşüş eğilimine girmişti ancak son çeyrekte yükseliş kaydedildi.

Söz konusu borcun 133,9 milyar dolarının, yani yüzde 30,8'i, kısa vadeli olduğu belirtildi. 327,4 milyar dolarlık kısım ise uzun vadeli.

ÖZELİN PAYI YÜZDE 56,9

Borcun 166,4 milyar doları kamuya, 21 milyar doları Merkez Bankası'na, 247,7 milyar doları ise özel sektöre ait.

Haziran sonundan eylül sonuna kadar geçen üç ayda dış borç kamuda 1,7 milyar dolar, TCMB'de 1,4 milyar dolar, özel sektörde 8,3 milyar dolar arttı.

Toplam dış borç içinde özelin payı yüzde 56,9 oldu.