Türkiye’nin elmas, platin ve altın markaları belli oldu

YTÜ İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün/hizmet ve sosyal fayda ekseninde sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi.

Bu çerçevede onlarca sorunun yöneltildiği araştırma için yaklaşık 12 bin kişiyle yaklaşık 140 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Araştırmada her lige gore Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 kurum ve marka ile lokomotif 50 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri ölçümlendi.

İtibar ve sosyal fayda ön planda

EFE hakkında bilgi veren TİA Başkanı Ertan Acar, “Türkiye İtibar Akademisi olarak, dokuz yıldır düzenlemiş olduğumuz Türkiye İtibar Endeksi (TİE)'nden sonra bu yıl da 2'nci kez EFE'yi hayata geçirdik. EFE, şirketlerin bir çok alanda fark yaratan performans alanlarını değerlendirmeye alarak ortaya çıkmış bir çalışma. Araştırma başta itibar, güvenilirlik sosyal fayda ve performans olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Araştırma, mevcut ve geleceğin en değerli markalarının kim olacağına dair ipuçlarıda veriyor. Türkiye İtibar Endeksi'ne gore ‘itibarlı' kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını detayları ile markaların toplum gözündeki değerinin nasıl şekillendiğini en net biçimde ortaya çıkaracak bir endeks olarak, Türkiye İtibar Akademisinin derecelendirme çalışmaları kapsamında yerini gururla almaya devam ediyor” dedi.

Topluma katılan sosyal değerler ortaya çıkacak

EFE'nin metodolojisi hakkında açıklamalarda bulunan YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ise “EFE, üç alt endeksin toplamından oluşuyor. Bunlar, marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısı şeklinde özetleyebiliriz. CATİ anketinde bir ana ve üç alt başlık altında 17 farklı soru soruldu. Uzman görüşlerine göre; soruların 3 alt kategori içindeki ağırlıkları ile 3 alt kategorinin EFE içindeki ağırlıkları ‘Analitik Hiyerarşi Prosesi' kullanılarak belirlendi” dedi.

Alfabetik sıralamaya göre EFE 2020 Liglerinde ilk 30'lar

Elmas Lig: AB Grup Holding, Adidas, Ağaoğlu, Arçelik, Ariel, Avon, Elidor, Enerjisa, Ets, Fiat, Garanti Bankası, İstikbal, Kamil Koç, Kiğılı, Koç Holding, Koton, Lassa, LC Waikiki, Mercedes, Migros, NG Kütahya Seramik, Opet, Sütaş, Şahin, Taç, Teknosa, THY, Trendyol, Turkuaz Seramik, Ülker, Yurtiçi Kargo

Platin Lig: Arzum, Atasay, Axess, Bellona, Bmw, Bosch, Cif, Civil, Dalin, Damat, Defacto, Enka, Eti, Ford, Hepsiburada, Loreal Paris, Madame Coco, Marshall, Mng, Nike, Omo Matik, Pasaport Pizza, Pegasus, Pınar, Sabancı Holding, Shell, Simit Sarayı, Zara

Altın Lig: Aksa, Altınbaş, Beko, Boğaziçi Elektrik, Burger King, Carrefour, Clear, Decathlon, Dedeman, DYO, E – Bebek, Erensan, Fairy, Folkart Gitti Gidiyor, İş Bankası, Kelebek, Metro, Michelin, Nef, Özdilek, Prima, Sinangil, Sur Yapı, Torku, Volkswagen, Volvo, Yapı kredi, Zorlu Holding