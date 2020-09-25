EBA’da son durum: Evde telefon kavgası çıkıyor, asgari ücretli baba bilgisayar alamıyor

Türkiye'de bilgisayarı, interneti hatta televizyonu bile olmayan on binlerce hane bulunuyor. Bu hanelerde yaşayan öğrenciler, uzaktan eğitime geçişle birlikte online derslere giremiyor ve en temel haklardan biri olan eğitime uzak kalıyor.

SÖZCÜ de Bursa, Elazığ, Mersin, Konya,Manisa ve Eskişehir'de sokağa indi, eğitim sorunlarını yakından gözledi. İşte Türkiye'nin uzaktan eğitim karnesi…

“BİR HAYIRSEVER İNTERNET BAĞLATTI AMA TELEFON, BİLGİSAYAR YOK”

Bursa’da 6 çocuk babası Nuri Aksünger (33), “Biri anaokulunda olmak üzere 4 çocuğum okula gidiyor. Hayırsever bir vatandaş evimize internet bağlattı. Fakat ona bağlanacak ne cep telefonu ne bilgisayar ne de tabletimiz var. Alabilecek gücüm de yok” dedi.

“ÇOCUKLARIM OKUMA YAZMAYI UNUTTU”

“Okullar açıkken sorun yoktu, pandemiyle birlikte devreye EBA girdi” diyen Aksünger,”Bir televizyonumuz var ve çocuklarımdan aynı anda biri ders dinleyebiliyor. Çocuklarım bu yüzden eğitimde çok geride kaldı. İkinci sınıfa giden çocuğum okuma yazmayı umuttu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaymakamlığa çıktım, beni Sosyal Yardımlaşma’ya gönderdiler. Üç ayda bir 400 TL yardım yapıyorlar ama eve gelinceye kadar o da bitiyor. Yazın tarlaya işe gidiyorum. Kışın da pet şişe topluyorum, onu da yasakladılar. İş olursa doyuyoruz. Yoksa da aç kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TELEFONUMUN EKRANI KÜÇÜK ÇOCUĞUM DERSLERİNİ GÖREMİYOR”

Elazığ'da yaşayan ev hanımı Selvi Yıldırım (35), 5. sınıf öğrenci velisi. Yıldırım, “Evimizde internetimiz var ama çocuğumun tableti yok. Telefonumdan EBA sistemine giriyor ancak telefonumun ekranı küçük olduğu için çocuğum derslerini göremiyor. Çocuğum bir derse giriyorsa ikinci dersine giremiyor. Dün bir tane dersimiz vardı ancak telefondan sisteme girdiğimiz için sorun oldu, derse giremedik.

Bazen arka arkaya 2 ders yapıyorlar ancak telefon yetersiz geldiğinden dolayı derslerin hepsine giremiyoruz. Çocuğum derslerine giremeyince ağlıyor. Eminim bizim gibi binlerce aile vardır ya tableti olmayan kişileri tespit edip tablet versinler ya da EBA ikinci bir sistem oluştursun. Çocuklarımızın bu şekilde eğitim görmeleri imkansız bir duruma gelecek yakında” sözlerini kullandı.

“TEK TELEFON VAR, ÇOCUKLAR BU YÜZDEN KAVGA EDİYOR”

Mersin'de yaşayan 40 yaşında 2 çocuk babası Hakim Durak yaşadıklarını şöyle paylaştı.

“2 çocuğum var. Biri 5. sınıfa, diğeri 7’ye gidiyor. Evde internet yok. Telefondan internete girmeye çalışıyoruz. Evde tabletimiz yok, sıkıntı yaşıyoruz. EBA’ya giremiyoruz. Bazen kesinti oluyor, internet paketimiz çabuk bitiyor. Tek telefon üzerinden girmeye çalışıyorlar ve aralarında tartışma çıkıyor.”

“TELEFONDAN GİRMEKTE ZORLANIYORUZ”

3 çocuk babası, Elazığ'da yaşayan 37 yaşındaki Orhan Sönmez, “İnternetimiz var ama EBA’ya giremiyoruz. Evde hiç tabletimiz yok. Bir tane akıllı telefon var, onunla girmeye çalışıyorlar. İdare etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde çocuklar arasında zaman zaman kavga oluyor. Maddi durumumuz yetersiz. Çocuklarımız eğitimden mahrum kalıyor” diye konuştu.

“DERSLER ÇAKIŞINCA EVDE KAVGA ÇIKIYOR”

Konya’da çalışan inşaat işçisi Resül Akgül (36), “Benim 2., 4. ve 5. sınıfa giden 3 çocuğum var. Evde internet ve tablet yok. Çocuklar derslerini telefondan takip etmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Çoğu zaman çocukların dersleri çakışıyor.

Birisi dersini takip ederken diğer iki çocuğum dersi takip edemiyor. İster istemez çocuklar telefon yüzünden kavga ediyor. Bunun yanında EBA TV’de de sürekli sorun çıkıyor. En kısa sürede bütün veli ve öğrencilerin rahat edebileceği bir çözümün bulunmasını istiyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLE BİLGİSAYAR ALMAM ÇOK ZOR”

Eskişehir'de 4 çocuk babası 46 yaşındaki Yüksel Yıldırım evinde ne bilgisayar ne de internet olduğunu, buna rağmen 3 çocuğunun eğitim alması gerektiğini söyledi.

Belediyede temizlik işçisi olarak asgari ücretle çalıştığını ifade eden Yıldırım, “4 tane çocuğum var. Evimizde ne internet var ne de bilgisayar. Çocuklarımdan 2 tanesi okuyor. Birisi ilkokul 1. sınıfa başladı. En büyük çocuğum üniversiteyi kazandı. Ancak maddi durumum iyi olmadığı için okutamayacağım.

Diğer çocuklarımın da EBA aracılığıyla eğitim alması gerekiyor. Onlar da bilgisayar ve internetimiz olmadığı için bu yıl eğitim alamayacaklar. Çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesini istiyoruz. Ancak elimizdeki imkanlar da bu kadar. Babadan kalma evde yaşıyoruz. Asgari ücret 6 kişilik ailemizin geçimini sağlamaya yetiyor. Bir asgari ücretle bilgisayar almam, eve internet bağlatabilmem çok zor” dedi.

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“BİR ÇOCUĞUM DERSE GİRERKEN DİĞERİ BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR”

Eşi esnaf olan Manisa’da yaşayan ev hanımı Reyhan Yıldırım (32), üç çocuğunun olduğunu, en büyük oğlu Yusuf Cihan Yıldırım'ın (13) 8. sınıfa, 9. yaşındaki oğlu Musa Çağan Yıldırım'ın ise 4. sınıfa gittiğini belirterek, “Evde internet ve bilgisayarımız yok. Her şeyin fiyatının yükseldiği ve hayatın pahalandığı bir zamanda bir bilgisayar almak gerçekten zor” dedi.

“Eşim esnaf. Esnafın sıkıntı yaşadığı zamanda bilgisayar almak veya internet bağlatmak gerçekten güç. Bunun için çocuklarım EBA'ya cep telefonu üzerinden bağlanıyor. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın eğitimden geri kalmalarına gayret gösteriyoruz” diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Eşim çalıştığı içinde evde sadece benim cep telefonum bulunuyor. Bu nedenle kimi zaman çocuklarımın ders saatleri çakıştığı için biri derslere girerken birisi beklemek zorunda kalıyor. Çevremizde birçok ailenin de bu tür sıkıntılar yaşadığını öğrendim. Bu konuda Milli Eğitimin Bakanlığı'nın veya devletimizin bir çalışma yapması gerekir. En azından biz yine çocuklarımıza uzaktan eğitim sağlayabiliyoruz. Ancak bunu sağlayamayan aileler de var. Onlara destek olunması gerekir.”