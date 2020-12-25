Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı düştü

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler, yıllık bazda kasımda yüzde 61.93 ve ocak-kasım döneminde yüzde 71.95 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler kasım ayında 834 bin kişiye, ocak-kasım döneminde de 12.03 milyon kişiye geriledi.

EN FAZLA ZİYARETÇİ BULGARİSTAN’DAN

Türkiye’ye kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; Bulgaristan yüzde 17.18 pay ve 143,269 kişi ile birinci, Rusya yüzde 15.24 pay ve 127,116 kişi ile ikinci, Irak yüzde 8.85 pay ve 48,748 kişi ile üçüncü, Ukrayna yüzde 4.45 pay ve 37,098 kişi ile dördüncü ve Almanya yüzde 4.14 pay ve 34,489 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-İstanbul yüzde 52.75 (439,920 kişi)

2-Edirne yüzde 20.33 (169,528 kişi)

3-Antalya yüzde 12.02 (100,209 kişi)

4-Şırnak yüzde 4.13 (34,431 kişi)

5-Kırklareli yüzde 2.96 (24,677 kişi)