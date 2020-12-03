Türkiye’ye sadece 1.5 milyar dolar düştü

Kasım ayında üç hafta boyunca hisse sentleri ve borçlanma kağıtlarına yaklaşık 1 milyar 465 milyon dolarlık giriş oldu. Böylece Türkiye'ye son üç haftadaki girişlerle birlikte yılbaşından beri çıkış 13.6 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.

KASIMDA GELEN REKOR

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan sermaye akışı verilerine göre, kasımda 25 gelişmekte olan piyasaya rekor bir sermaye girişi oldu.

Rapora göre Covid-19 aşı haberleri ve ABD'deki iktidar geçiş sürecinin normalleşmesinin desteğiyle, gelişmekte olan piyasalarda borçlanma kağıtlarına 36.7 milyar dolar, hisse senetlerine 39.8 milyar dolar olmak üzere 76.5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bu tutarın 7.9 milyar dolarını Çin'e akan portföy girişleri oluşturdu. Buna karşın, Merkez Bankası'nın (TCMB) yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyü verilerine göre, 20 Kasım itibarıyla üç haftada 982 milyon doları hisse senetlerine, 464 milyon doları devlet iç borçlanma senetlerine, 18 milyon doları özel sektör tahvil ve bonolarına olmak üzere 1.5 milyar dolar tutarında portföy girişi oldu.

KREDİLER DENGESİZLİK YARATTI

Kuruluşun gelişen piyasaların 2021 yılı dış finansman ihtiyaçlarını ele aldığı raporunda ise, Türkiye'de büyümeyi kredi politikaları ile destekleme adımlarının küresel krizin ekonomiye etkilerine tampon sağladığı ancak mevcut iç dengesizliklerin de süresini uzattığı yorumu yapıldı. Raporda, 2021'de gelişen piyasaların büyük bölümü için toplam dış finansman ihtiyacının yönetilebilir olduğu ancak Türkiye, Ukrayna ve Güney Afrika'da tamponların halen cılız göründüğü belirtildi.