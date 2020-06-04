Türkşeker hububatta ilk ürünü teslim aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in ilk hububat ürününü dün itibarıyla teslim aldığını duyurdu. Pancar üretimindeki sözleşmeli tarım tecrübesi ile hububat üretimine başlayan Türkşeker, dün itibarıyla arpa üretim sözleşmesi yaptığı çiftçiden 32 bin 900 kg arpayı teslim aldı. Böylelikle yaklaşık 300 bin ton hububat ve ayçiçeği için sözleşme yapan Türkşeker, ilk teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

Bakan Albayrak, bakliyat ve diğer temel gıda ürünlerinde de Türkşeker'in hasat döneminde çiftçiden ürün alarak çiftçiye destek vereceğini dile getirdi.

Aynı zamanda Türkşeker, aldığı ürünlerin son mamûl durumuna getirerek, gerek Tarım Kredi Marketleri, gerekse diğer marketler üzerinden vatandaşa ulaştırılmasını sağlayarak, gıda ürünleri ile ilgili yapılan tağşişin önüne geçilmesi sürecinde aktif rol alacak. Türkşeker bu konudaki yol haritasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile daha detaylı bir şekilde paylaşacak.