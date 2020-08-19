TURMEPA: MUÇEV’le ilgimiz, ilişkimiz yok

Türkiye’nin cennet koylarının, tesislerinin birbiri ardına kiralandığı MUÇEV’le ilgili bir açıklama da DenizTemiz Derneği/TURMEPA’dan geldi. Dernek, Muğla Turizm Çevre Vakfı diye kamuoyuna yansıyan ancak bir şirket olan MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şirketi’yle ilgilerinin ve ilişkilerinin olmadığını açıkladı.

DenizTemiz Derneği’nin yazılı açıklaması şöyle:

“TURMEPA'nın Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu bilgi tamamen asılsızdır. Ne TURMEPA ne de Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan Kaptanoğlu ve Geçmiş Dönem Başkanımız Tezcan Yaramancı MUÇEV yönetimindedir.

Kamuoyunda bir süredir DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan Kaptanoğlu ve Geçmiş Dönem Başkanımız Tezcan Yaramancı ile MUÇEV'in iş birliği halinde kıyı bölgelerinde plaj işlettiği iddia edilmektedir. TURMEPA'nın ve bu haberlerde yer alan isimlerin MUÇEV ile hiçbir ortaklığı, Muğla kıyıları ile ilgili hiçbir anlaşması ve sözleşmesi bulunmamaktadır.”