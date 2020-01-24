TÜROB’dan Thomas Cook’un etkisini azaltacak adım

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile İngiltere’nin önde gelen tur operatörü ve hava yolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul’a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda çalışma başlatacak.

TÜROB’dan yapılan açıklamada, tarafların Madrid’de devam FITUR 2020 Turizm Fuarı kapsamında bir araya geldiği belirtilerek,

“Thomas Cook’tan boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda çok büyük bir atakla Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir’e iki kat artışla yaklaşık 850,000 kişilik uçak kapasitesi planlaması yapan İngiliz şirketin Türkiye planları konuşuldu. Toplantıda, İstanbul için kısa şehir turları ve tatil paketleri ile uçak seferleri düzenlemesi konusunda TÜROB ve Jet2holidays arasında çalışma başlatılması kararlaştırıldı” denildi. (REUTERS)