TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavları tarihi belli oldu

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada; “Enformasyon Memurluğu sınavı; turizm genel kültürü ve mevzuatı konularında Türkçe olarak yapılacak, sınavda başarılı olanlar “C” grubu Seyahat Acentalarında Enformasyon Memuru olarak görev yapabileceklerdir. Enformasyon Memurluğu Türkçe sınavını kazanıp ayrıca Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavında başarı gösterenler “A” “B” ve “C” grubu Seyahat Acentalarında Enformasyon Memuru olarak görev yapabileceklerdir” denildi

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Tarihi : 22 Mart 2020 Pazar

Kurs Tarihi : 14 Mart 2020 Cumartesi

Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2020 Cuma (mesai bitimi)