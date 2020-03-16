TÜSİAD: Ekonomik önlemler hızla hayata geçirilmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), corona virüsü salgınına ilişkin açıklamasında “Meselenin ekonomik boyutlarına karşı önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi, daralma dönemini yeni geride bırakmış ekonomimizde toparlanmanın devam edebilmesi ve istihdamın korunması için önemlidir” denildi.

EKONOMİLER ZOR DURUMDA

Salgının toplum sağlığı yanında ülke ekonomilerini etkileyen boyutlarının da kendini hissettirmekte olduğuna dikkat çeken TÜSİAD, “Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor bir durumda bırakmıştır” dedi.

“Virüsün yayılma hızını yavaşlatıcı tedbirleri hızla ve etkili uygulamak yaşamsal öneme sahip” başlıklı açıklamada “Salgından derinden etkilenen diğer ülkelerin deneyimleri bu virüsün yayılımını en aza indirmek için gereken tedbirlerin erken devreye girmesinin önemini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının almakta olduğu tedbirlere uymak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verildi.