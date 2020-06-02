20’den fazla kişinin coronadan öldüğü fabrika yeniden açıldı

Meksika'nın ABD sınırındaki Ciudad Juarez şehrinde bulunan Lear Şirketi’ne ait fabrikada 20'den fazla işçi corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu, salgın nedeniyle Amerika kıtasındaki bir fabrikada en fazla ölümün yaşandığı olay oldu. Mercedes ve Ford için koltuk kılıfları üreten fabrika bir süredir kapalıydı.

İLGİLİ HABER Meksika'da şok: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nde corona çıktı

‘KORKMAYAN BİR KİŞİ BİLE BULAMAZSINIZ'

Rio Bravo fabrikası kapılarını yeniden açtı. Lear Şirketi her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı konusunda ısrarcı olsa da işçiler son derece endişeli. Şirketin açılış öncesi verdiği güvenlik eğitimine katılan çalışanlardan biri olan Alma Sonia Trevizo, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Herkesle konuşabilirsiniz. Endişelenmediğini, korkmadığını söyleyen bir kişi bile bulamazsınız” dedi.

NASIL YAYILDIĞI HÂLÂ BİLİNMİYOR

Adını vermek istemeyen başka işçiler ise, “Şirket yönetimi hâlâ virüsün tesiste nasıl yayıldığına yönelik bize bir cevap veremedi. Kimse işe dönmek istemiyor ancak paraya ihtiyacımız olduğu için buna mecburuz” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde son durum: Avrupa normale dönerken Amerika ve Asya kan ağlıyor!

Bir diğer çalışan ise duygularını, “Fabrikaya girerken korktum. Tüylerimin ürperdiğini hissettim” sözleriyle dile getirdi.

Fabrikada yeniden açılış öncesi alınan tedbirler çerçevesinde yemekhanede masaları birbirinden ayıran bölmeler koyuldu. Ayrıca işçiler yemekhaneye girerken, önceden dezenfektana batırılmış bir paspasa ayakkabılarını silmek zorunda. Çalışma alanlarında da her işçi için özel bölmeler var. Çalışanlar mesai sırasında birbirlerini görmeyecek ama konuşabilecek.

‘FABRİKA, EVLERİNDEN DAHA GÜVENLİ!'

Fabrika müdürü Sergio Corral ise şirketin işçileri koruma çabaları için aldığı önlemlerin ucuza gelmediğini söyledi.

Corral, “Her vardiya öncesi tesise giriş için yapılan taramalar bir saat sürüyor. Üretim kapasitemizin yüzde 40'a kadar düşmesini bekliyoruz” dedi.

Lear Şirketi, ayrıca 3 bin çalışanı için istemeleri halinde test yapma sözü de verdi. Corral'a göre bunun maliyeti 450 bin dolar.

Lear'ın Kuzey Amerika sağlık direktörü Jose Luis Salazar, alınan önlemler konusunda kendinden emin: Muhtemelen işçiler için fabrikanın içi, kendi evlerinden çok daha güvenli.

DÜNYADA 7. SIRADA

Meksika, corona virüsü salgınında ölüm sayısında dünyanın yedinci sırasında bulunuyor. Buna rağmen özellikle tedarik zincirinin bozulmaması yönünde ABD'den gelen baskılarla ekonomi yeniden hayata geçmeye başladı. İki ülke arasında 614 milyar dolarlık ticaret hacmi var.