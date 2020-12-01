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TVF CEO’su Sözmez: Borsa İstanbul halka arz edilebilir

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arz edilebileceğini söyledi.

Güncellenme: 10:42, 01/12/2020
Haberler Ekonomi
TVF CEO’su Sözmez: Borsa İstanbul halka arz edilebilir

Bloomberg HT televizyonuna açıklamada bulunan Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, “Tahminim 2 yıllık bir çerçevede Borsa İstanbul’u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz” dedi.

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katar’ın ulusal varlık fonu QIA’ya 200 milyon dolara satılması işlemi dün tamamlandı. Anlaşma Borsa İstanbul için 2 milyar dolar sermaye değerine işaret ediyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez

SÖZMEZ: ÇOK İYİ BİR DEĞER

Borsa İstanbul için yapılan iki milyar dolar değerlemeyi “çok iyi bir değer” olarak niteleyen Sönmez, satış fiyatının 13’ün üzerinde bir FAVÖK çarpanıyla yapıldığını ifade etti.

TVF Borsa İstanbul’un eski hissedarlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın elindeki %10 payı geçen yıl satın almış, ancak alım bedelini açıklamamıştı. Sönmez, yüzde 10 payın QIA’ya satış fiyatından çok daha düşük bir rakama alındığını ifade etti. (REUTERS)

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