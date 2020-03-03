Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmasını istedi

Corona virüsü endişeleri nedeniyle Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, diğer ülkelerdeki tüm çalışanlarını da olabildiğince evden çalışmaya teşvik ediyor.

Sozcu.com.tr
17:01 -
Haberler Ekonomi
Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmasını istedi

Corona virüsü salgınının etkili olduğu ülkelerde enfeksiyon riskine karşı ofis yerine evden çalışma artıyor. Bu yola başvuran şirketlerden biri de sosyal medya devi Twitter oldu.

Bloomberg’ün haberine göre Twitter, dün yaptığı açıklamada, küresel çapta yaklaşık 5 bin çalışanının tamamına evden çalışmaya “güçlü bir şekilde teşvik ettiğini” açıkladı. Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofisler isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlar için açık tutuluyor.

JACK DORSEY DESTEKLİYOR

Şirket, iç toplantıların ve diğer önemli işlerinin de olabildiğinde online yapılmasını istiyor.

Şirket ayrıca, personelin kritik olmayan tüm yolculuklarını da durdurdu ve Teksas’ta bu ay yapılması planlanan bir konferanstan da çekildi.

Koltuğu sallantıda olan Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin de ofis yerine uzaktan çalışma taraftarı olduğu ve bu yıldan itibaren yılda 6 ay Güney Afrika’da yaşayıp buradan çalışmayı planladığı biliniyor.

Dorsey’in CEO’su olduğu diğer şirket Square, de personelden evde çalışmalarını istedi.

İLGİLİ HABERElon Musk'tan Twitter CEO'su Dorsey'e destekElon Musk'tan Twitter CEO'su Dorsey'e destek İLGİLİ HABERTwitter'da Jack Dorsey'in koltuğu tehlikedeTwitter'da Jack Dorsey'in koltuğu tehlikede
Son güncelleme: 17:14 03.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more