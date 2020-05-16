Twitter CEO’su Dorsey’den 49 farklı kuruma bağış

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyar dolar bağışlayacağını söylemişti. Dorsey, bunun için Start Small LLC isimli bir fon oluşturdu. 1 milyar dolarlık bu fonunun, başarılı iş insanının servetinin yüzde 28'ine denk geldiği tahmin ediliyor

87 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI



Business Insider’da yer alan habere göre Dorsey, bağışlara hızlı başladı. Ünlü iş insanı, tek bir alana yoğunlaşmak yerine mümkün olduğunca farklı sektörlere yardımda bulundu. Dorsey şimdiye kadar 49 farklı kuruma 87 milyon dolar bağışladı.

Jack Dorsey; corona virüsü salgını ve HIV/AIDS ile mücadeleden, mültecilere desteğe, mahkumların savunulmasını üstelenen kurumlardan, aile içi şiddeti önlemeye çabalayan örgütlere ve okul fonlarından, aş evlerine kadar çok farklı alanlara bağışlarını yaydı.

SIRADA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VAR



Twitter'ın kurucusunun virüs salgını bittikten sonra da durmaya niyeti yok. Dorsey, “Bu salgın geçtikten sonra kız çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile evrensel temel gelire odaklanacağım. Çünkü dünyadaki varoluşsal sorunlara en iyi uzun vadeli çözümleri bu konuların sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.