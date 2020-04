Twitter CEO’sundan salgınla mücadeleye 1 milyar dolarlık rekor bağış

Sosyal medya devi Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, corona virüsü salgınıyla küresel ölçekte mücadele için 1 milyar dolarlık (6,7 milyar TL) rekor bağışta bulunduğunu açıkladı.

Bağışı Twitter hesabından duyuran Dorsey, bağış rakamının toplam servetinin yaklaşık yüzde 28’ine denk geldiğini ve Start Small isimli bir bağış fonuna aktarılacağını belirtti.

Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, 1 milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu ödeme şirketi Square’ın hisselerinin aktarımı yoluyla yapacağını ve salgından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

I'm moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl's health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020