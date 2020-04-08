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Twitter CEO’sundan salgınla mücadeleye 1 milyar dolarlık rekor bağış

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, corona virüsü salgınıyla mücadeleye 1 milyar dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı. Dorsey'in servetinin yüzde 28'ine denk düşen bu rakam, salgınla mücadeleye yapılmış en yüksek kişisel bağış oldu.

Sozcu.com.tr
08:54 -
Haberler Ekonomi
Twitter CEO’sundan salgınla mücadeleye 1 milyar dolarlık rekor bağış

Sosyal medya devi Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, corona virüsü salgınıyla küresel ölçekte mücadele için 1 milyar dolarlık (6,7 milyar TL) rekor bağışta bulunduğunu açıkladı.

Bağışı Twitter hesabından duyuran Dorsey, bağış rakamının toplam servetinin yaklaşık yüzde 28’ine denk geldiğini ve Start Small isimli bir bağış fonuna aktarılacağını belirtti.

Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, 1 milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu ödeme şirketi Square’ın hisselerinin aktarımı yoluyla yapacağını ve salgından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

 

Corona Sağlık sosyal medya tweet Twitter
Son güncelleme: 09:14 08.04.2020
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