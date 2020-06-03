Twitter geri adım atmıyor

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bazı tweetlere bilgilerin gerçek olmadığını veya tweet’lerin şiddeti özendirdiğini belirten uyarılar koymuştu. Başta Trump olmak üzere muhafazakar siyasetçiler, Twitter'a bu nedenle ağır eleştiriler yöneltip, siyasi olarak ön yargılı davranmakla suçlamıştı.

Trump, Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucunda başlayan protesto gösterileri sonrası “Yağma başlarsa silahlar ateşlenmeye başlar” şeklinde tweet atmış, Twitter bunu ‘şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınlamıştı.

‘AMACIMIZ DOĞRULUĞU SORGULAMAK DEĞİL'

Bloomberg'de yer alan habere göre Twitter, bu konuda bir açıklama yaparak uygulanan politikayı savundu. Amaçlarının, ‘olası zarar ihtimalini azaltmak' olduğu vurgulandı. @twittersafety hesabından yapılan açıklamada, “Tüm yanlış bilgileri ele almaya çalışmıyoruz. Bunun yerine zarar verme ihtimali daha yüksek olan manipüle edilmiş medyaya, sivil bütünlüğe ve Covid-19 gibi konulara odaklanıyoruz. Amacımız atılan tweetlerin doğruluğunu sorgulamak değil, insanların kendi fikirlerini oluşturmalarına yardımcı olmak” denildi.

TRUMP'IN HESABI KAPATILMAYACAK

Twitter her ne kadar Trump'ın tweet’lerine uyarılar koysa da, ABD Başkanı'nın hesabını dondurmaya yönelik taleplere olumsuz yaklaştı. Konuyla ilgili olarak, “İnsanlar, şirket politikalarımızla ters düşse bile dünya liderlerinin ne yazdığını okuyup, bununla ilgili konuşabilmeli” açıklaması yapıldı.

FACEBOOK'TA DEPREM YARATTI

Trump'ın “Yağma başladığında silahlar ateşlenmeye başlar” mesajı, Facebook'ta da depreme neden oldu. CEO Mark Zuckerberg'in, mesajı uyarı koymadan yayınlama kararı, şirket içinde büyük tepki çekti. Dün telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e tepki gösterdi. Facebook CEO'su ise kararının arkasında durdu. Toplantının ardından 400 Facebook çalışanı sanal protestolara katılırken, şirketten istifa edenler de oldu.

