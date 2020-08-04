Twitter’a 250 milyon dolar ceza yolda

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'a ceza vermeye hazırlanıyor. The Verge'de yer alan habere göre sosyal medya platformu, kullanıcılarının mail adreslerini ve telefon numaralarını ‘uygunsuz' bir şekilde kullandı. Bu nedenle FTC, Twitter'a 250 milyon dolar para cezası kesecek.

TWITTER'A GÖRE YANLIŞLIKLA YAPILAN BİR HATA

2013 ve 2019 yılları arasında Twitter, reklam hedefleri için kullanıcıların mail adreslerini ve telefon numaralarını kullandı. Ekim ayında yapılan açıklamada bunun ‘yanlışlıkla' yapılan bir ‘hata' olduğu vurgulandı. FTC ise Twitter'ın kullanıcılarına bu konuda bilgi vermeyerek yanlış yönlendirdiğine hükmetti.

Twitter ile FTC arasında 2011 yılında veri gizliliği anlaşması imzalanmıştı.

EN İYİ İHTİMALLE 150 MİLYON DOLAR

FTC, 28 Temmuz'da anlaşmanın ihlal edildiğine yönelik şirkete uyarı yazısı gönderdi. Cezanın en az 150 milyon en fazla ise 250 milyon dolar olacağı açıklandı. Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na konuyla ilgili gönderdiği bilgilendirme metninde, sorunun çözülmediğini belirtti.

İLGİLİ HABER Twitter CEO'su Dorsey'den 49 farklı kuruma bağış