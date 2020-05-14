Twitter’da isteyen sonsuza kadar evden çalışacak

Forbes'ta yer alan habere göre Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey dün çalışanlarına yaptığı bir duyuruda isteyenlerin bundan böyle ‘sonsuza kadar' evden çalışabileceklerini söyledi.

Dorsey yine de ofisten çalışmak isteyenler için kapıyı açık bıraktı ve iş yerinde çalışmak isteyenler için ofislerini corona virüsüne göre yeniden dizayn edeceklerini söyledi.

‘ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Dorsey, “Ofise gelmek isteyenler için her şey bir anda eskisi gibi olmayacak. Ofis ofis yeni düzene geçmek için çalışmalı ve dikkatli olmalıyız” açıklamasında bulundu.

Twitter tarafından USA Today'e yapılan açıklamada, “Twitter ofisini ilk kapayan firmalardan biri oldu fakat ofise ilk dönecek firma olmayacak. Geçen aylar bize sistemi evden de yürütebildiğimizi gösterdi. Eğer çalışanlarımızın şirketteki rolü evden çalışmaya müsaitse sonsuza kadar evden çalışmalarını sağlayacağız. Eğer ofise gelmek isterlerse ek önlemler ile onları ofisimizde ağırlayacağız” ifadesi kullanıldı.