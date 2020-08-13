Uber ve Lyft, California’da yasaklanabilir

California Eyaleti, Uber ve Lyft'in şoförlerini ‘sözleşmeli çalışan' olarak gösteremeyeceğine hükmederek şirketteki personel statüsünde olması gerektiği yönünde karar almıştı. Business Insider'da yer alan habere göre, bu karar sonrası iki şirketin eyaletteki faaliyetleri geçici olarak durdurulabilir.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, bir eyalet yargıcının verdiği bu karar sonrası açıklama yaptı. Khosrowshahi, “Mevcut modelimizi hızlı bir şekilde tam istihdam modeline geçirebileceğimize inanmak çok zor” diye konuştu.

20 AĞUSTOS'TA GEÇİCİ DURDURMA OLABİLİR

Lyft'ten yapılan açıklamada ise 20 Ağustos'tan itibaren California'daki faaliyetlerin geçici olarak durdurulma ihtimali olduğu belirtildi. Ayrıca şirketin müşterilerinin yüzde 16'sının eyaletteki kamu çalışanları olduğu vurgulandı.

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerde California'daki vatandaşlar bu konuyu da oylayacak. Uber ve Lyft çalışanlarının statüsü, bu oylamanın ardından netleşecek. Uber, mahkemeye yaptığı başvuruda, seçime kadar faaliyetlerin şu anki haliyle devam etmesini istedi.

Uber ve Lyft şoförleri tam zamanlı istihdama geçiş yapmaları halinde ekstra birçok hakka sahip olacak. Ancak bunun şirketlere maliyeti de artacak genel giderler nedeniyle fazla olacak. Uber ise tam istihdam halinde, çalışanların şu an çok sevdikleri bazı esneklikleri kaybedeceklerini savundu. Uber tam istihdam yerine üçüncü bir seçenek sundu. Buna göre çalışanların aylık mesai durumuna göre değişen miktarlarda bir sosyal yardım fonuna ödeme yapılmasını önerdi. Uber ayrıca tam istihdam için mücadele eden çalışanlarının siyasiler tarafından yönlendirildiğini de öne sürdü.

‘SALGINDA DESTEK VERİLMEDİ' İDDİASI

Tam istihdamı savunan ‘We Drive Progress' grubunun bir üyesi olan Uber sürücüsü Mekela Edwards ise, “Mahkemenin aldığı karar, Uber ve Lyft'in, onlara acilen ihtiyaç duyan sürücülerine karşı fayda ve korumayı reddeden kanunsuz eylemlerine son verecek” dedi. Uber ve Lyft şoförleri, özellikle corona virüsü salgınında iki şirketin de kendilerine gereken sağlık desteğini vermediğini öne sürdü.

Eğer Uber, California'dan tamamen çekilirse, bu ABD'de bu yönde attığı ilk adım olacak. Bu durum, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı pek üzmeyecek gibi görünüyor. Becerra yaptığı açıklamada, “Kısa süreli işçilere dayanan iş modelleri sadece California'da değil, hiçbir yerde olmamalı” ifadelerini kullandı. Karara itiraz için bir haftası bulunan şirketlerden Uber'in CEO'su Khosrowshahi konuyla ilgili son olarak, “Umarım mahkemeler yeniden düşünür. California'dan çekilmeyi kesinlikle istemiyorum” dedi.