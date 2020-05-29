Uber’den bisikletseverleri kızdıran hareket

Uber, sahip olduğu elektrikli bisiklet ve scooter kiralama firması Jump'ı Lime'a satmıştı. Lime, eski model araçları anlaşmanın dışında tutarak almamıştı.

CNBC'de yer alan habere göre Uber, Jump'tan kalan milyonlarca dolar değerinde, firmanın rengi olan kırmızıyla boyalı elektrikli bisikleti hurdaya çıkartarak North Carolina'da bulunan geri dönüşüm tesisine gönderdi. Cris Moffitt isimli birinin, sosyal medyada bisikletlerin parçalanırken çekilen görüntülerini paylaşması, tüm dünyadaki bisikletseverleri kızdırdı.

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YATIRIM İKİYE KATLANACAKKEN…



Şirketler, e-bisiklet ve e-scooterları, çevre dostu olduğuna yönelik kampanyalar yaparak pazarlamıştı. Salgın nedeniyle insanlar tam da toplu taşıma yerine bu tarz araçlara yönelmişken gelen bu görüntüler tepki çekti.

Uber, 2018 yılının nisan ayında Jump'ı 200 milyon dolara satın almıştı. Geçtiğimiz aralık ayında ise e-bisiklet ve e-scooter yatırımlarının ikiye katlanacağını açıklamıştı. Ancak corona virüsü salgını, Uber'ı fazlasıyla etkiledi. Şirket, binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Bu ayın başında ise Lime ile yapılan 170 milyon dolarlık yatırım anlaşması çerçevesinde Jump, bu firmaya bırakıldı.

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‘ŞARJ EKİPMANI EKSİKLİĞİ YÜZÜNDEN BAĞIŞLAMADIK'



Bir Uber sözcüsü, araçları ilk etapta bağışlamayı düşündüklerini söyleyerek, “Ancak bakım ve güvenlik endişeleri ile tüketici sınıfı şarj ekipmanı eksikliği nedeniyle bunu yapmadık. En iyi yaklaşımın sorumlu bir şekilde araçların geri dönüştürülmesi olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

Lime'dan yapılan açıklamada ise, “Jump anlaşması çerçevesinde bize gelen hiçbir aracı geri dönüşüme yollamadık. Bu kritik dönemde hepsini kullanmaya kararlıyız. Sonunda ise onları yeniden kullanılmalarını sağlamak için bağışlamayı planlıyoruz” denildi.