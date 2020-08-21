Uber’in eski güvenlik şefine veri hırsızlığını örtbas davası

ABD'de eşine az rastlanır bir dava başlayacak. Adalet Bakanlığı, Uber'in eski güvenlik şefi Joseph Sullivan'ı, 2016'daki büyük bir hack olayını Federal Ticaret Komisyonu'ndan gizlemekle suçladı.

Reuters'ta yer alan habere göre Sullivan, 57 milyon müşterinin ve sürücünün bilgilerini ele geçiren bilgisayar korsanlarına, bunları imha etmeleri için 100 bin dolar ödeme yaptı. Bakanlığın iddiasına göre Joseph Sullivan ayrıca Federal Ticaret Komisyonu'nun bu olayı öğrenmesini engellemek adına ‘kasıtlı adımlar' atarak örtbas etti.

FACEBOOK'TA DA ÇALIŞTI, ŞU ANDA CLOUDFLARE'DA

Ülke tarihinde ilk kez bir kurumsal bilgi güvenliği görevlisi, bir saldırıyı gizlediği iddiasıyla suçlandı. Kendisi de eski bir federal savcı olan Sullivan'ın, Uber'in güvenlik açıklarını bildirenleri ödüllendirmek için oluşturduğu programdan 100 bin doları alarak bilgisayar korsanlarına verdiği kaydedildi. Bu tutar, söz konusu program çerçevesinde ödenen en büyük rakam. Joseph Sullivan bir dönem Facebook'un güvenlik şefiydi. Şu anda Cloudflare'da aynı görevi sürdürüyor.

‘SUÇLAMANIN HAKLI BİR YANI YOK'

Dava dosyasında Sullivan'ın, bilgisayar korsanlarına bu olayla ilgili olarak ‘ifşa etmeme' anlaşması imzalattığı da belirtildi. Ayrıca o dönem Uber'in CEO'su olan Travis Kalanick'in de bu olaydan haberdar olduğu öne sürüldü. Kalanick'in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Joseph Sullivan'ın sözcüsü Brad Williams ise, “Suçlamaların haklı bir yanı yok. Bay Sullivan olayda meslektaşlarıyla birlikte hareket etti. Bu tarz ifşa konularında atılacak adımlar hukuk departmanında kararlaştırılır. Eğer Bay Sullivan ve ekibinin çabaları olmasaydı, büyük olasılıkla olayın sorumluları hiçbir zaman bulunamayacaktı” dedi.

AYNI KORSANLAR BAŞKA ŞİRKETLERE DE SALDIRDI

Uber'in şimdiki CEO'su Dara Khosrowshahi, olayın boyutunu öğrendikten sonra Joseph Sullivan ile başka bir çalışanı kovmuştu. Uber, 2018'de ise veri ihlalini gizlediği için tüm ABD eyaletlerine toplam 148 milyon dolar ödeme yapmıştı.

FBI'ın Uber dosyasındaki notunda, bu olayın ardından iki bilgisayar korsanının diğer şirketlere saldırmaya devam ettiği belirtildi. Sullivan'ın zamanında kolluk kuvvetlerine başvurması halinde birçok olayın önlenebileceği kaydedildi. Yakalanan her iki bilgisayar korsanı da suçlarını itiraf etti ve haklarında verilecek hükmü beklemeye başladı.

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