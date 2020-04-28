UBS kârını yüzde 40 artırdı

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan İsviçre merkezli UBS, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre, UBS'nin geliri 7.9 milyar dolar.

Corona virüsü salgınına rağmen banka, 1.6 milyar dolar kâr elde ederek, geçen yılın ilk dönemine göre bu alanda yüzde 40 artış sağladı. Vergi öncesi operasyonel kâr ise geçen sene 207 milyon olurken, 2020'nin ilk çeyreğinde 709 milyon dolar oldu.

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‘TAHMİN YAPMAK ÇOK ZOR'

UBS CEO'su Sergio Ermotti, CNBC'ye yaptığı açıklamada, “Salgın nedeniyle oluşan lojistik zorluklara rağmen daha fazla müşteri katılımı olduğunu gördük. Tavsiye arayan müşteri sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu. Ancak Ermotti, ilerleyen çeyrekler için herhangi bir tahmin yapmanın çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Salgın nedeniyle piyasalarda yaşanan türbülans, yatırım bankacılığına yaradı. Artışın nedeni; döviz ve hisselerdeki dalgalanmaya ve işlem hacminin yükselmesine bağlanıyor.

1 KASIM'DA CEO DEĞİŞECEK

İlk çeyrekte açıklanan kâra rağmen UBS'nin hisseleri ise son 12 ayda yüzde 30 düştü. Banka, İsviçre Finansal Piyasa Denetim Otoritesi'nin (FINMA) baskısı sonrası 2019 temettü ödemelerinin yarısını bu yıl sonuna kadar askıya almıştı. Banka ayrıca 1 Kasım 2020'den itibaren CEO'luk görevine Ralph Hamers'ın getirileceğini de duyurmuştu.