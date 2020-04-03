Üç ay fatura okumama kararı büyük tartışma yarattı

EPDK'nın elektrik ve doğalgaz sayaç okuyanları korumak için getirdiği “üç ay elektrik ve doğalgaz faturası okunmasın, abonenin önceki yıllardaki aylık tüketimi gözetilerek tahsilat yapılsın” kararı tartışma yarattı.

Kararda, corona virüsü ile mücadele kapsamında genelge ile işyerleri kapatılmış dükkan sahiplerinin “kapsam dışı tutulacağı” ve bu işletmelerin sayaç okumalarının erteleneceği yer aldı.

Ancak corona virüsü ile mücadele çerçevesinde üretimini azaltan ya da düşüren işletmeler ile, evlerini kapatıp memlekete dönen öğrenciler, ya da aile yakınlarının yanına yerleşen 65 yaş üstü kişiler kapsam dışında kalıyor.

TÜRKKAN: ERTELEYİN SONRA 12 AY TAKSİTE BÖLÜN

EPDK'nın bu kararına, muhalefetten kimsenin mağdur olmaması için öneri geldi. Hem İYİ Parti, hem de CHP, doğalgaz ve elektrik faturalarının üç boyunca ertelenmesini önerdi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, abonelerin elektrik ve doğalgaz faturalarının üç ay boyunca ertelenmesini, sonrasında tahakkuk eden miktarın, 12'ye bölünerek, sonraki bir yıl boyunca abonelerin gelecek faturalarına eşit miktarlar halinde eklenmesini önerdi.

ÖZEL: İŞ YERİNE GİTMEYEN ESNAF MAĞDUR OLUR

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel de, doğalgaz ve elektrik fatura okuyanların corona ile mücadele çerçevesinde korumaya alınmasının “doğru bir karar” olduğunu vurgulayarak, “Ancak EPDK, sayaç okuyanlara gösterdiği bu özeni, abonelere de, yani vatandaşa da göstermeli” dedi.

Bu kararla, bazı vatandaşların ‘harcamadığı faturayı ödeme ihtimalinin ortaya çıkabileceğine’ dikkat çeken Özel, “Pek çok mağdur ortaya çıkabilir. Mesela evde kal çağrısına uyup iş yerine gitmeyen esnaf, üniversiteleri kapatıldığı için memleketine dönen öğrenciler, bu olağanüstü durumda geçici olarak evlerini birleştiren aile fertleri, bir yandan gelir kaybı yaşarken, diğer yandan harcamadıkları faturaları ödemek zorunda bırakılacaklar. Karar, bu gibi durumları da dikkat alarak gözden geçirilmeli” diye konuştu.

‘Evde kal’ çağrılarının yapıldığı bu dönemde fatura tahakkuk etmesinin, ödeme konusunda da sıkıntılar çıkarabileceğini kaydeden Özel, “Herkes faturalarını elektronik ortam üzerinden ödemiyor. Pek çok kişi hala bankalara ya da tahsilat yapan kuruluşlara giderek elden fatura ödüyor. Faturalar ertelenirse, vatandaşın ödeme yapmak için evden çıkmasının da önüne geçilmiş olur. Vatandaşın mağdur olmaması için, faturalar üç ay boyunca ertelenip, tahakkuk edecek miktar daha sonra eşit taksitler halinde vatandaştan tahsil edilebilir” ifadelerini kullandı.