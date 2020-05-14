Uçak bileti fiyatlarına zam olacak mı?

Corona virüsü sürecinde ülkelerde normalleşme adımları yavaş yavaş atılırken havacılık sektörü de bunlardan nasibini aldı. Peki ya corona virüsü sürecinde uçak biletlerine nasıl bir zam yapılacak veya ücretlerde bir artış gerçekleşecek mi?

Pegasus CEO'su Mehmet Nane BBC Türkçe'den Efe Öç'ün sorularını yanıtladı. Nane, corona virüsü sürecinin bilet fiyatlarına nasıl yansıyacağı sorusuna ‘şu an için biletlerde bir fiyat artışı öngörmedikleri’ cevabını verdi.

Nane soruya şu yanıtı verdi: Bilet fiyat artışları onaya bağlı. Yurt içindeki bilet fiyatları tavan fiyat uygulaması ile belirleniyor. Tavan fiyat uygulaması da Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayına tabiidir. Böyle bir artış varsa, Özel Havayolu İşletmeleri Derneği olarak Bakanlığımıza ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvururuz. Ama böyle bir çalışmamız şu an yok, bu nedenle size (olası artışa ilişkin) bir yüzde veremem.

Pegasus CEO’su daha önce yaptığı açıklamada mayıs ayı sonunda iç hat uçuşlarına başlamayı düşündüklerini söylemişti.