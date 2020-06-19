Uçak endüstrisinin kaybı 60 milyar dolar

Reuters'ta yer alan habere göre bu firmaların gelir kaybı 2020'de yüzde 75'i bulacak. Bunun anlamı, 2019'da 80 milyar dolar (548 milyar TL) kazanan uçak endüstrisi, bu yıl 60 milyar dolar (412 milyar TL) kayıp yaşayacak.

DÜNYADAKİ UÇAK FİLOSUNUN YÜZDE 65'İ YERDE

Bu kayıp, motor üreticileri General Electric ve Rolls-Royce'tan uçak sistemlerine bakan Honeywell ve Raytheon Technologies'e kadar sayısız şirketin bütçelerine yansıyacak. Örneğin, bir uçağın senelik bakım maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar (20.5 milyon TL). Ancak dünyadaki uçak filosunun yüzde 65'i son aylarda hiç havalanmadığı için, bakım ve yedek parça şirketleri bu gelirden mahrum kaldı.

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UÇAK ÜRETİMİ YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR

Havacılık sektöründe danışmanlık yapan AeroDynamic'in genel müdürü Kevin Michaels, “Ticari uçak motorlarının bakım ve onarım talebinde bu yıl en az yüzde 60'lık azalma olacak. Ayrıca üretimin de yüzde 40 ila 50 oranında düşmesini bekliyoruz. Birkaç yıl boyunca ihtiyaç duyulandan fazla uçak olacak. Bu nedenle bazılarının emekliye ayrılması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Yeni uçak alımına olan ilginin azalması, önümüzdeki senelerde de bakım ve onarıma olan talebin düşük olacağının işareti. Birçok şirket, zaten binlerce çalışanını işten çıkarttı ya da bu yönde planlamalar yaptı. Uzmanlara göre sektörün yaşadığı kriz, tahmin edilenden de derin oldu. Uçak yedek parça ve bakım sektöründe 2019 yılındaki seviyenin ancak 2023 senesinden itibaren yakalanacağı öngörülüyor.

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2019'DA 27 BİN UÇAK, 2021'DE 20 BİN UÇAK!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin geçen haftaki raporunda, tarihteki en kötü seneyi yaşayan hava yolu şirketlerinin 2020'de gelirlerinin yarı yarıya azalarak 419 milyar dolar (2 trilyon 900 milyar TL) olarak gerçekleşeceğini ve toplam zararın 84 milyar dolar (576 milyar TL) olacağını açıklamıştı.

2019'da dünya çapında 27 bin uçak aktif olarak göklerdeydi. Tahminlere göre, corona virüsü salgınının etkisini kaybetmesinin beklendiği 2021'de bu sayı 20 bin olacak.