Uçak kazasında vatandaşların yasal hakları neler?

Bu gibi durumlarda yolcuların tazminat hakları bulunuyor. Yolcular kendi gelir durumlarına göre dava açabiliyor. Yani maddi geliri çok olanlar daha fazla, maddi geliri az olanlar ise daha az tazminat davası açabilir. Seyahat sigortası yaptırmak ise zorunlu değil.

AĞAOĞLU: TÜM YOLCULARIN YASAL TAZMİNAT HAKLARI VAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklama, soruşturmanın devam ettiğini hatırlattı. Yaşamını yitirenlere rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Ağaoğlu, “Kazada zarar gören tüm yolcuların yasal tazminat hakları vardır. Savcılığın, ihmali belirlemesi sonucunda kişiler firmadan maddi ve manevi tazminat açabilirler. Ayrıca vatandaşlar kaza esnasında eşya kaybını veya zararını firmadan talep edebilecek. Örneğin vatandaş kazadan sonra psikolojik tedavi gördü veya eşyası malı zarar gördü bu durumu kanıtlar ise mahkemeye firma hakkında tazminat davası açabilecek.” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması halinde taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğünün yolcu başına 60 bin euro olduğunu belirtti.

SÖBE: YOKSUN KALMA TAZMİNATI ÖDENMEKTEDİR

Avukat Cenk Söbe de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Hava yolu taşımacılığında tüm hava yolu firmalarının, tüm uçuşlarında yolcular için mali mesuliyet sigortası ve 3. kişilere verilecek zararları karşılamak için de ayrı bir sigorta yaptırdıklarını belirten Söbe, “Uçak kazası neticesinde yaralanma meydana gelir ise bunların tedavi masrafları, kaza neticesinde sakat kalmaları halinde ise buna ilişkin tazminat ödemeleri yapılır. Vefat durumunda ise yolcu yakınları ya da mirasçıları ölüm sebebi ile tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı ödenmektedir. Burada şu bilinmelidir ki, sigorta olması sebebiyle yaralanan kişiler veya ölüm halinde yakınları hava yolu ve sigorta firmasına başvurarak tazminat ödemesi talep edebilmektedirler.” dedi.

Sigorta ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda ise yolcu ve yolcu yakınlarının dava yoluna gidebileceklerini söyleyen Söbe, “Dava hava yolu firması ile sigorta firmasına karşı açılacaktır. Ayrıca tüm bunların yanında yaralananlar ve vefat eden kişi yakınları uçak kazası sebebiyle sigorta ve hava yolu firmasına manevi zararları sebebiyle manevi tazminat başvurusu yapabilir, dava açabilirler. Yolcular için sigorta kapsamı bagaj ve eşyalarını da kapsamaktadır.” açıklamasında bulundu.