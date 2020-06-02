Uçak yolculukları için yeni rehber

Corona virüsü salgını sonrası dünya çapında uçakla yapılan yolculuklar yüzde 80 azaldı. 2020 yılında salgının havacılık sektörüne maliyetinin yaklaşık 400 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

BİLET YERİNE MOBİL BİNİŞ KARTI



Salgının yavaşlamasının ardından ülkeler bir bir karantina tedbirlerini gevşetmeye başladı. Bu sayede uçaklar da yeniden havalanıyor. Ancak birçok alanda olduğu gibi insanlar uçuş seyahatlerinde de eski alışkanlıklarını terk etmek zorunda kalacak. BBC'de yer alan habere göre Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (ICAO), uçuş güvenliği için yeni bir rehber yayınladı ve alınması gereken tedbirleri sıraladı.

ICAO, check-in işlemlerinin sanal ortamda yapılması ve uçaklara mobil biniş kartlarıyla binilmesinin teşvik edilmesi gerektiği görüşünde. Havalimanları sık sık dezenfekte edilmeli, hemen her alanda temassız teknolojiye geçilmeli. Gümrüksüz alışverişin yapıldığı free shop’lara (gümrüksüz satış mağazaları) da sınırlamalar getirilmesi talep edildi.

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KABİNE MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ BAGAJ ALINACAK

Uçaklara biniş öncesi ateş ölçümü ve uçuş sırasında maske takılması zorunlu. ICAO, uçuşlarda sosyal mesafe uygulanması yönündeki tavsiyesinden geri adım attı. Ancak eğer uçak boşsa, oturma düzeninin yeniden planlanması öneriliyor. Kısa mesafeli uçuşlarda yemek servisi ya tamamen kaldırılacak ya da yolculara sadece paketli gıdalar sunulacak.

ICAO'nun en çarpıcı önerilerinden biri uçak tuvaletleriyle ilgili. Kurum, bir tuvaletin mutlaka sadece kabin ekibine ayrılması gerektiği görüşünde. Yolcular için tuvalet kullanımına da sınırlamalar getiriliyor. Her yolcunun kullanacağı tuvalet, oturduğu koltuk numarasına göre belirlenecek. ICAO ayrıca uçaklarda gazete ve dergilerin kaldırılmasını ve yolcuların mümkün olduğunca az bagajla kabine binmesini istiyor.

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HER ÇALIŞANIN KORUYUCU EKİPMANLARI OLACAK



Rehberde ayrıca havaalanı ve kabin ekibinde görevli kişilerin, eldiven, tıbbi maske, gözlük ya da yüz siperi ile koruyucu önlük gibi kişisel ekipmanlara sahip olması gerektiği de vurgulandı.

ICAO, havacılık endüstrisinin dünya çapında takip etmesi gereken tutarlı bir rehber hazırlayarak, uçuşlar konusunda ciddi endişe taşıyanları bile ikna etmek istiyor. Ayrıca hazırlanan rehberdeki yeni kuralların geçici olduğu da açıklandı.