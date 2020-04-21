Ücretsiz izin maaş başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü tedbirleri kapsamında 62 maddelik bir metin hazırladıklarını ve bu süreçte işten çıkarılmanın yasaklandığını belirtmişti. Ancak hazırlanan maddelerde ücretsiz izne çıkarılmanın önüne geçilmemiş ve ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Ücretsiz izin başvurularının son durumu merak ediliyor. Ücretsiz izin maaşları kimlere ödenecek? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara destek sağlanacak. Bu şartları sağlayan herkesin ücretsiz izin maaş desteği alabileceği ifade ediliyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ PARA?

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİNE BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Ücretsiz izin başvuru desteğine başvurular bireysel olarak yapılmayacak. Bakanlık yetkilileri, işçisini izne çıkartan şirketlerin başvuru yapacağını ve şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon başvuru olduğunu belirtti.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların yaklaşık 3 milyona yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, işlemlerin hızlı şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.