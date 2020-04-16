Ücretsiz izin maaş desteği kaç para olacak? Ücretsiz izin desteği kimlere verilecek?

Corona virüsü hayatımıza girdiği günden beri, hükümetin de devreye soktuğu tedbirler konuşulmaya başlandı. 62 maddelik bir metin hazırlayan hükümet yetkileri, işçilerin corona virüsü sebebiyle işten çıkarılmasını yasaklamıştı. Ancak işverenlerin, işçilerini ücretsiz olarak izne çıkarmaması için herhangi bir önlem alınmamıştı. Ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlara ise günlük 39 lira 24 kuruş maaş desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Peki ücretsiz maaş desteği kimlere verilecek? Ücretsiz maaş desteği için başvuru şartları neler? İşte ücretsiz maaş ile ilgili bilinmesi gereken her şey…

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara destek sağlanacak. Bu şartları sağlayan herkesin ücretsiz izin maaş desteği alabileceği ifade ediliyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ PARA?

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ücretiz izin başvuruların nasıl olacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 Mart sonrasında izne çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşların başvurularını yine IŞKUR üzerinden yapması bekleniyor. Bakanlık tarafından açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.