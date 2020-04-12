Ücretsiz izin nedir? Çalışan en fazla kaç gün ücretsiz izne çıkabilir?

Ücretsiz izin, çalışan hemen hemen her vatandaşın bir kere duyduğu tabirlerden biridir. Özellikle son dönemlerde yaygınlaşan ve sık sık bahsi geçen ücretsiz izin ile ilgili herkes yeteri kadar bilgiye sahip değil. Bazen çalışanların yasların onlara tanımış olduğu hakkı kullanması ile bazen de iş yeri sahiplerinin dar boğaza düşerek maliyeti düşürmek için kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkan ücretsiz izin hakkında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunmaktadır. Bilhassa işçiler mağdur olabileceği pozisyonlardan ötürü daha çok önem göstermelidir. Peki, ücretsiz izin nedir? Çalışan kaç gün ücretsiz izne çıkabilir? İşçiler ücretsiz izne çıkarıldıklarında nelere dikkat etmelidir? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

ÇALIŞAN KAÇ GÜN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKABİLİR?

Ücretsiz izin durumu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğer ücretsiz izni işveren tarafından teklif edilmişse, işverenin ücretsiz izin teklifini işçiye yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir. İşçi de bu beyanı 6 iş günü içinde yazılı olarak cevaplamalı. Eğer işçi bunu kabul etmezse, işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz.

İşçinin teklife olumsuz cevap vermesi halinde işveren eğer bu isteğinde ısrarcıysa bu durum işçi açısından haklı fesih sebebi sayılır ve istenirse feshedebilir. Bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa kıdem tazminatı da isteyebilir.

Bazı durumlarda ise işçinin yasalarca verilmiş ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Bunlar

– Yeni doğum yapmış olan kadın çalışanın hakkı olan 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izin süresi tamamlanmışsa işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz kullanabilir.

– Ücretli izinlerini iş yerinin ikamet ettiği yerden uzak bir yerde geçirecekse 4 gün ücretsiz izin kullanabilirler.

‘ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA MAAŞ DESTEĞİ BAŞLATACAĞIZ'

Esnaf ve KOBİ'ler ile çalışanların salgın nedeniyle mağdur olmaması için alınan önlemleri sıralayan Bakan Albayrak, şunları söyledi:

*Esnafımız için mücbir sebep kapsamına giren firmalarımızı ve KOBİ’lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkanını kapatan veya işleri yavaşlayan esnafımıza kısa Çalışma Ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş, esnafımızın yanında çalışanların maaşlarının büyük kısmını ödeyeceğimizi ifade etmiştik.

*Bu süreç, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran esnafımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnafımız içinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız.

*Ayrıca Halkbank aracılığıyla hazine destekli düşük maliyetli esnaf destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi itibariyle 180 bine yakın esnafımız, bu desek için yaklaşık 46 bin esnafımız da paraf ticari kartı için başvurdu.

*Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza ki bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak olan esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı, dün itibariyle. Bunun yanında 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.

*Bu vesileyle dün itibariyle toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteğini de esnafımıza kullandırmış olduk. Yine KOBİ’lerinmiz için KGF aracılıyla İşe Devam Desteği’ni devreye almıştık. Dün itibariyle yaklaşık 51 bin 650 firmamız işe devam desteğine başvurdu. Pazartesi itibariyle 23 bin firmaya 20 milyar liralık bir tahsiste bulunduk.

*Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Dün itibariyle 2.8 milyar liralık finansman, KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti. 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı.

*Bu manada dün itibariyle 3.7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda da ödemelere bu hafta itibariyle başlıyoruz.

Bakan Albayrak, vatandaşların talep ve görüşlerini anlık takip ettiklerini belirterek son bir haftalık süreçte 10 bine yakın şikayet ve talebin incelenip tek tek dönüş sağlandığını söyledi.

Kamu bankalarının genel müdür ve genel müdür yardımcılarının her gün TV ekranlarında sürece ilişkin bilgilendirmede bulunduğunu kaydeden Albayrak, özel bankaları da süreçte daha etkin olmaya davet etti. DHA