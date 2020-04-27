Ücretsiz izin ödeneği açlık sınırının yarısından az

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Nisan’da bir önceki aya göre %1.23 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,374 lira, yoksulluk sınırının ise 7,733 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Nisan’da 2,107 lira, yoksulluk sınırı 6,863 lira; 2020 Mart’ta ise sırasıyla 2,345 lira ve 7,639 liraydı.

Türk-İş raporunda, “Küresel corona virüsü salgını ülkemizde de olumsuz etkisini göstermektedir. Ancak yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha fazla kötüleştirmektedir” denildi. Araştırma şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yılın ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla olmuştur”

Türk-İş verilerine göre meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı Nisan’da 7.05 TL olarak geçen ayki 7.06 TL’ye kıyasla neredeyse aynı kaldı.

Sebze ortalama kilogram fiyatı 7.31 TL’den 6.92 TL’ye geriledi. Geçen ay 6.43 TL olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise Nisan’da 7.33 TL oldu.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

CORONA DESTEKLERİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALIYOR

Kısa çalışma ödeneği kişinin aldığı brüt maaşa göre 1.561 lira ile 4.380 TL arasında değişiyor. Sadece bir kişinin çalıştığı bir ailede en düşük seviyeden alınan kısa çalışma ödeneği Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırının altında kalıyor. Eğer çalışan günlük 39 TL’den ücretiz izin yardımı alırsa aylık 1.177 TL alacak ve yine açlık sınırının altında maaş almış olacak.

Eğer kısa çalışma ödeneğini 7.500 TL brüt maaş üzerinden ödenirse çalışanın eline 4.380 TL geçiyor. Ev kirası ve faturalar da bu miktarın içinde…