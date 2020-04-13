Üçüncü Köprü ve Avrasya Tüneli sokağa çıkma yasağında da para kazanmaya devam etti

Cumartesi ve pazar günleri corona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan ediliş biçimi ve saati çok tartışılırken süreç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ile sonuçlandı. Bakanın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi.

Türkiye'de pek çok sektör sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonu iş yapmadı. Virüsün yayılmaması için alınan bu önlem esnafın işini etkiledi fakat bir sektör var ki onların işleri hiç etkilenmedi. Geçsek de geçmesek de parasını ödediğimiz Yap-İşlet-Devret projeleri para kazanmaya devam etti.

KÖPRÜNÜN GÜNLÜĞÜ 8.8 MİLYON TL

Kabaca bir hesapla Üçüncü Köprü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yılın ikinci yarısında işletmeci şirkete 1.6 milyar TL ödeme yapacaktı. Yani 2019 yılının ikinci altı ayı için günde 8.8 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı.

Corona virüsünden dolayı şu an Yap-İşlet-Devret projelerine çok daha fazla günlük ödeme yapılacağı aşikar çünkü vatandaş bu projeleri neredeyse hiç kullanmıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu çok denecek kadar az.

AVRASYA TÜNELİ’NİN GÜNLÜĞÜ 480 BİN TL

2019 yılı için vatandaş ‘iki kıtayı bağlayan en kısa yol' olan Avrusya Tüneli için 177 milyon TL ödedi. 2018 yılında ödenen hazine garantisi 155 milyon TL idi. Kabaca bir hesapla 2019 yılında Avrasya Tüneli için günde ortalama 480 bin TL ödendiği görülüyor. Corona salgını zamanında tünelden geçişler hemen hemen yok seviyesinde olduğu için cebimizden çıkan miktar çok daha fazla olacak.

Sadece İstanbul'da hafta sonu fırınlar dışında hemen hemen hiç kimse sokağa çıkma yasağından dolayı iş yapamazken resmi görevi olanlar hariç kimsenin kullanmadığı Avrasya Tüneli ve Üçüncü Köprü'nün işletmecileri para kazanmaya devam etti. Tünelin işletmecisine iki gün için 960 bin TL'den fazla para ödenecek, 3. Köprü için ise en az 17.6 milyon TL ödenmesi bekleniyor.

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