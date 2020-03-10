Üçüncü köprüde 2,3 milyar dolarlık Çin kredisine corona rötarı

Dünyayı sarsan corona virüsü salgını, İstanbul Boğazı’ndaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Çinli bankalardan alınması planlanan 2,3 milyar dolarlık refinansman kredisinin de gecikmesine neden oldu.

Refinansman, daha önceden kullanılan bir kredinin daha avantajlı olduğuna düşünülen faiz oranlarına sahip başka bir banka kredisi ile kapatılması işlemine deniyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk ortak IC Yatırım Holding ve yüzde 51’lik hisseye sahip Çinli China Merchants Group ile Çinli bankalar arasındaki görüşmeler salgın nedeniyle aksadı.

Daha önce nisanda bitmesi öngörülen görüşmelerin, nisan sonrasına sarkabileceği öne sürüldü.

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UÇUŞ YASAKLARI ETKİLEDİ

Çinli bankacılarla Yavuz Sultan Selim için kurulan konsorsiyum yetkililerin görüşmelerinin, iki ülke arasında corona virüsü nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelendiği, sadece online olarak görüşme yapılabildiği aktarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşası için IC Yatırım Holding ile İtalyan ortağı Astaldi, 2013’te 9 yıl vadeli kredi almıştı. Konsorsiyum, Çinli bankalar ICBC ve Bank of China’nın başını çektiği bankalarla yedi yıllık refinansman kredisi için görüşme yürütüyor.

IC Yatırım ile Bank of China, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Çinli China Merchants Group, 688,5 milyon dolarlık anlaşmayla köprüyü işleten şirkette yüzde 51’lik çoğunluk hissesini almıştı. Çinli şirket, İtalyan Astaldi’nin yüzde 33, IC Yatırım’ın yüzde 18’lik hissesini satın almıştı.

2016’da kullanıma açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu için Hazine dövizle geçiş garantisi vermişti.

2019’da bu kapsamda Hazine’nin ödeyeceği tutarın 3 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.