Ulaştırma Bakanı’ndan uçak bileti iadeleri hakkında açıklama!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, iadeleri uçuşların başlamasından iki ay sonraya ertelediklerini duyurdu.
“Bu zor günlerde yolcularımızın ve sektörümüzün daima yanındayız” diyen Bakan Karaismailoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
* COVİD-19/Coronavirüs salgını sebebiyle bilet iadeleri garanti altında.
* Havayolu şirketlerinin bilet iade kaynaklı nakit çıkışı kontrol altına alındı.
* Yaklaşık 750 milyon doların kontrolsüz çıkışı engellendi.
* Bilet iadelerinin, uçuşların başlamasından 2 ay sonra yapılabilmesi de yolcu hakları bakımından garanti altına alındı.