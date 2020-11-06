“Ülkemiz salgına 2018 Ağustos’tan bu yana örsenelerek geldi” diyen Sabancı: 16.3 trilyon dolar bekliyor hapşırsalar bize de düşer

Salgında ikinci dalga hızla tüm dünyayı etkisi altına alırken, yatırım ortamlarında ekonomilerde ise ezberler bozuluyor. Büyük bir belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde eğer görülebiliyorsa büyük fırsatların da olduğunu vurgulayan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) gösterge faizinin yüzde 1'in, 10'da 1'i seviyesinde olduğunu Avrupa'da ise mevduata eksi faiz verildiğinin altını çizdi.



DÖVİZ GETİREN ÜRETİM

“Dünyada 16.3 trilyon dolar eksi faizde duruyor. Bu para nereye gidecek, herhalde bu para dünya borsalarına gidecek. S&P 500, Nasdaq, Londra Borsası, Japonya Borsası Nikkie, son 1 yılda 4-10 kat arasında daha riskli hale gelmiş, bizim Borsa İstanbul'da 4 kat daha riskli hale gelmiş. Endeksin volatilitesi 4 kat yükselmiş. Yani kötünün iyisi” diye konuşan Sabancı, burada paranın kalıcı bir yer aradığını ve Türkiye'nin bir şansı olduğuna işaret etti. Sabancı şöyle devam etti: “Bu bana gösteriyor ki para borsaya da gidiyor ama para kalıcı bir yer arıyor. Hangi ülke moralli üretiyor ve tüketiyor paraya oraya gidecek. Biz genciz. Hâlâ neden bizim ülkemiz de bu paraların bir kısmının geldiği bir ülke olmasın. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar geldiği bir ülke idi.”

Kategori Mağazacılığı Derneği, tarafından düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın dördüncü webinar'ında konuşmasına “Kimsede moral yok” sözleri ile başlayan Sabancı, yeni normale değil, en son normale bakılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisi ve piyasalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sabancı, “Bizim ülkemiz bu Covid-19'a, 2018 Ağustos ayından bu yana örselenerek geldi. Büyüme yüzde 3'ün altında geldi bizim demografimizde bu iyi bir büyüme değil. Bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Ankara da bunu gayet iyi görüyor. Bizim döviz getirici hizmet ve ürün üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Yazılım, oyun sattık mesela 2 milyar dolara yakın döviz geldi. Geldi, burada kaldı gitti bilmiyorum. En azından Türk evlatlarının parası oldu. İkincisi hizmet getirici turizm. Geçen yıl nurlu bir ufuk çizmedi. Biz ne kadar döviz getirici ürün ve hizmet satmayı becerirsek bizim ekonomimiz o kadar güçlenir. Yabancı sermaye ve bol para bu kadar… 450 milyar dolar kadar Türkiye'nin toplam borç stoku. 16.3 trilyon doların bir kısmı buraya hapşırılsa biz moralli olacağız. Ekonomi güçlü olursa” diye konuştu.

TEMEL UNSUR LİKİDİTE

CovId-19'un sonuna doğru gelindiğini düşündüğünü ancak burada ‘rehavet'in çok riskli olduğunu dile getiren Ali Sabancı, likidite ve insanın kritik iki nokta olduğunu dile getirdi. Spesifik olarak geleneksel perakendeye bakıldığında ise en önemli konunun dijitalleşme olduğunu dijitalleşmenin klasik perakendeyi öldürmeyeceğini aktaran Sabancı, e-ticareti tehdit olarak görenlerin 3-4 yıl sonra işlerinin olmayacağını söyledi. 60 aylık Getir'in 60 yıllık perakendecilerden daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğunu anlatan Sabancı, bu durumun herkesi diri tuttuğunu belirtti. Sabancı, kendilerinin de bu kapsamda teknoloji ve dijitalleşmeyi önemsediğini dile getirdi ve oluşturdukları özel fonlar vasıtası ile bu alana yatırım yaptıklarını açıkladı.