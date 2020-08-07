Ülker cirosunu yüzde 20 artırdı

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada 2020 yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL'ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,5 artışla 795 milyon TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 649 milyon TL idi.

Türkiye'de ve tüm dünyada pandemi nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ve şirket olarak bu dönemde de üretim, satış ve dağıtım faaliyetleriyle, ihracata aynı şekilde devam edildiğini hatırlatan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin yılın ilk yarısında da büyümesini devam ettirdiğini söyledi.