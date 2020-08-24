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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolar gerekebilir

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başkanı Fatih Birol Türkiye'nin yaptığı doğalgaz keşfinin önemli olduğunu söyledi. Birol gazı çıkarmak için 6 milyar dolar (44 milyar TL) gibi büyük bir kaynak gerekebileceğinin altını çizerken Türkiye'nin bu rezerv ile doğalgaz ihracatçısı bir ülke olmasının zor olduğunu vurguladı. Fatih Birol, Türkiye'nin doğalgaz ithal ettiği ülkelerle yeniden pazarlık yapabileceğini vurgularken Tuna-1 bölgesinde bulunan rezervin 80 milyar dolarlık (588 milyar TL) kapasitesi olduğunu söyledi. Gazı çıkarmak için gereken kaynak, Koç Holding ve Sabancı Holding'in piyasa değerinden fazla. Türkiye gazı çıkarma işlemini milli imkanlarla mı yabancı ortaklarla mı yapacak merak ediliyor.

Sozcu.com.tr
13:45 -
Haberler Ekonomi
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolar gerekebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Birol, Bloomberg HT canlı yayınında Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birol, Karadeniz’de bulunan rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi.

Birol, “Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek,” diyerek, mevcut ortamında doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti. Rusya’dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini söyleyen Birol, “Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir” dedi.

Birol’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunu ölçeği ne kadardır ne kadar hayatımızı ve Türkiye'nin enerji sektörünü etkileyecektir. Öncelikle saha büyük bir sahadır.

OPEC'in listesine göre Türkiye'nin bulduğu gaz varlığının yüzde 100'ü doğalgaz kabul edilirse, Türkiye dünyanın en büyük 32. doğalgaz rezervine sahip ülkesi oluyor.

‘DOĞALGAZ İHRACATÇISI OLMAK ZOR’

Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır. Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımsızlığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye'nin hızla enerji ihracatçısı olması tabi ki zor.

‘CARİ AÇIK SORUNU BİTTİ DEMEK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR’

Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak. Biz hala doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Cari açıkta enerji faturamızın büyük bir kısmı petrol ithalatına bağlı. Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demekte mümkün gözükmüyor.

‘ARTI BİR KOZ’

Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir'le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekmek müzakereleri oluyor. Dünyada gaz fiyatları düştü sizde gaz fiyatlarını düşürün diyebiliyorduk şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir.

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Son güncelleme: 13:58 24.08.2020
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