Umut tacirlerinin eline düştüler

Şikayet sitelerinde bu konuda yüzlerce dolandırıcılık öyküsüne yer veriliyor. Bir şikayet sitesine başından geçenleri yazan Gizem şu ifadeleri kullanıyor: “Firma, evde anahtarlık yaparak para kazanma vaadiyle 200 TL kapora istedi. Kargoyla ürünlerin geleceğini söyledi. Aylardır iş bulamamamın verdiği çaresizlik ve akılsızlıkla parayı gönderdim. Eve gelen ne ürün var ne de verdikleri numaraya cevap veren.”

BİR UMUT DENEDİM

Attıkları WhatsApp mesajlarında anahtarlık, bijuteri, toka gibi ürünleri evde monte edip paketleme imkanı sunduklarını söylüyorlar. Sahtekarlar, 15 günde 2.500 TL gelir ve ödenen kaporanın iade edileceğini vadediyor. Ürün seti için istenen 200 TL civarındaki kaporayı aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.

Dolandırıcıların yüzlerce mağdurundan biri de Fatma. O da yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “WhatsApp üzerinden iletişim kurdum. Bütün illere gönderim var dediler. İşsiz olduğum için bir umut denemek istedim. 200 TL kapora istediler. Garantili olsun diye parayı yatırdım ama ses seda yok. Son paramı gönderdim, bir işim olsun diye, onu da bunlara kaptırdım.”

GÜNLÜK KAZANÇLARI 5 BİN TL'Yİ BULUYOR

İşsizliğin geldiği nokta, dolandırıcıların umut tacirliği ile çok yüksek gelirler elde etmesine imkan sağlıyor. Bir mağdur, 200 TL kaporayı yatırdığı banka şubesine gidip konuyu araştırdığında o hesaba o gün çok farklı hesaplardan 5 bin TL'nin yatırıldığını öğreniyor. Şikayetler sonrası internet siteleri kapatılıyor, banka hesapları bloke ediliyor ancak yeterli olmuyor. Şirket isimleri, yapılan işin içeriği sürekli değiştiriliyor, yöntem aynı kalıyor.