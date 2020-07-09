United Airlines, 36 bin personelini ücretsiz izne çıkaracak

Hava yolu taşımacılığında hâlâ beklenen toparlanma yaşanmadı. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen şirketler, ayakta kalmak için radikal tedbirler alıyor. ABD Chicago merkezli United Airlines, iş gücünün yüzde 45'ine denk gelen 36 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planlıyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre şirket, 15 bin 100 uçuş görevlisine, 11 bin havalimanı personeline ve 2 bin 250 pilota ücretsiz izne ayrılabileceklerine dair bir uyarı notu gönderdi. Bu notu alan diğer iş kolları ise catering servisi, uçak teknisyenleri, uçuş ağı operatörleri ve çağrı merkezinde çalışanlar oldu.

SENDİKA: EN DÜRÜST DEĞERLENDİRME



United Airlines, tüm çalışanlarına bu uyarı notunu yollamadı. Şirket, sendikalarla birlikte işten çıkarmaların önüne geçmek için erken emeklilik ve gönüllü ayrılma programlarını teşvik etmeye çalışıyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Bizim öncelikli hedefimiz, müşterilerimiz yeniden uçmaya başladığında tüm çalışanlarımızın bizimle olmasını sağlamak” denildi.

United Airlines personelinin bağlı olduğu Uçuş Görevlileri Birliği, şirketin ücretsiz izin planıyla ilgili olarak, “Bu mideye atılan bir yumruk gibi! Ancak aynı zamanda sektörün durumuyla ilgili gördüğümüz en dürüst değerlendirme” ifadelerini kullandı.

1 EKİM'DEN ÖNCE YAPILAMAZ

Ücretsiz izin planı ekim ayına kadar uygulanamayacak. Çünkü ABD Hükümeti, hava yolu şirketlerine CARES Yasası çerçevesinde 50 milyar dolarlık maddi destek sağlarken, eylül sonuna kadar hiç kimseyi işten çıkarmama ya da ücretsiz izne yollamama şartı koşmuştu. United Airlines devletten 5 milyar dolar yardım aldı. Şirket 4.5 milyar dolar düşük faizli kredi almayı da planlıyor.

TEMMUZ UÇUŞLARI YÜZDE 75 AZALACAK

United Airlines, iş kesintisi planı hazırlayan ilk hava yolu şirketi değil. Geçen hafta American Airlines, sonbaharda planlanan uçuşlar için fazladan 20 bin personel bulunduğunu duyurmuştu. United Airlines, bu ay uçuşların, geçen senenin temmuzuna oranla yüzde 75 azalmasını, ağustosta ise bu oranın yüzde 65 olmasını bekliyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Seyahat talebinin yaygın bir tedavi ya da aşı bulunana kadar normal seviyeye dönmeyecek gibi görünüyor. 1 Ekim'den sonra bu şartlar altında mevcut bordro seviyesiyle devam etmemiz imkansız” denildi.