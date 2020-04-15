Ünlü moda markası Barbour, sağlıkçılara koruyucu önlük üretmeye başladı

İngiliz moda markası Barbour, corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı.

Ülkede birçok sağlık çalışanı, hastanelerde yeterli koruyucu ekipman olmamasından şikayet ediyor.

Reuters, 126 yaşındaki Barbour’un iki dünya savaşı sırasında da acil ihtiyaçlar için üretim yaptığını hatırlattı.

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BBC’ye konuşan şirketin yönetim kurulu başkanı Margaret Barbour, önümüzdeki üç haftada 23 bin koruyucu önlük üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

İngiltere’de 14 Nisan itibarıyla corona virüsü vaka sayısı 98 bin 476 olurken, ölü sayısı da 12 bin 868’e ulaşmış durumda. Son 24 saatte 761 kişinin öldüğü ülkede, virüse yakalanıp yoğun bakım tedavisi alanlar arasında Başbakan Boris Johnson da bulunuyor.

Hastaneden taburcu olan Johnson’un tedavisi evde sürüyor.