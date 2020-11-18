Ünlü yatırımcıdan Bitcoin yorumu

Kripto para birimi Bitcoin, bu sabaha karşı 18 bin 464 doları gördü ve Aralık 2017'de ulaştığı 19 bin 665 dolarlık rekoruna yaklaştı.

Ancak gün içi dalgalanma yine yüksekti ve zirvenin ardından Bitcoin'in fiyatı 17 bin 600 dolara kadar geriledi. Gün içi fiyat dalgalanma aralığı 16 bin 635 dolarla 18 bin 464 dolar arasında oldu.

2020 yılına 7 bin 250 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, mart ayında 5 bin doların altını gördükten sonra yükselişe geçmişti.

Bazı analistler Bitcoin'in yükselişini, salgın döneminde yatırımcılar tarafından “güvenli liman” olarak görülmesine bağlıyor ancak fiyatlamalarda çok sert dalgalanmalar devam ediyor.

Bunun yanı sıra, PayPal’in kripto para işlemlerine ilişkin kararının da yükselişte etkili olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, ABD'de kripto para işlemleri üzerindeki bekleme listesi uygulamasının sona erdiğini açıklamıştı. Böylelikle ABD’deki kullanıcılar kendi PayPal hesapları içinde doğrudan kripto para alım satımı yapabilmesinin önü açıldı. Şirket ayrıca gelen talep üzerine haftalık kripto para işlem limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardığını duyurmuştu.

“HAYAL EDEMİYORUM”

Dünyanın en büyük yatırım fonu Bridgewater Associates’ın patronu ABD’li Ray Dalio, Bitcoin'deki yükselişe dair yorumlarını Twitter hesabından paylaştı.

“Bitcoin hakkında bir şeyleri kaçırıyor olabilirim ve düzeltilmek isterim” diyen Dalio, Bitcoin'in etkili bir para birimi olmasının önündeki sorunu şöyle tarif etti:

“Serveti tutmak için pek iyi değil çünkü oynaklığı çok yüksek ve satın almam gereken şeylerin fiyatıyla korelasyonu çok düşük.”

Bitcoinin ulusal para birimleriyle yarışmaya başlaması durumunda hükümetlerin onu yasaklayabileceğini de ekleyen Dalio, “Merkez bankalarının, büyük kurumsal yatırımcıların ya da uluslararası şirketlerin onu kullanmasını hayal edemiyorum” dedi.