Üreticiyi ‘elektrik’ çarptı! Son bir yılda 5 zam

Ocak 2018 ve Ocak 2020 döneminde elektrik fiyat artışları yüzde 108,2'ye ulaştı. Mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanan üreticiler, tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajının ortadan kaldırılmasından şikayetçi. Çiftçiler tarımda sürdürülebilirlik bakımından, tarımda kullanılan elektrik birim fiyatlarının düşürülmesini istedi.

100 TL'DEN 132 TL'YE YÜKSELDİ

Tarımsal üretimi tehdit eden en yüksek girdi maliyetlerinin başında enerji fiyatı geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2019'un Ocak ayında tüketicilerin 100 liralık elektrik faturası 2020 yılının Ocak ayında 132 liraya yükseldi.

“ÇİFTÇİ TARLASINA SU ÇEKİP SULAMA YAPAMAYACAK DURUMA GELDİ”

Girdi maliyetlerinin tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini belirten Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, şöyle konuştu:

“Elektrik fiyatlarının bu derece artışı çiftçiyi perişan etti. Tüm girdi fiyatları hızla artarken çiftçi tarlada ürettiğini değerine satamıyor. Çitçi bir yerde elektriğe bağımlı. Çünkü elektrik olmazsa sulama yapılamaz. Böyle giderse çiftçi tarlasına su çekip sulama yapamayacak. Çiftçiye elektrik fiyatlarında kolaylık getirilmeli. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan tarımsal üretim tamamen kopacaktır”

“SERALAR TİCARİ OLMAKTAN ÇIKARTILIP, TARIMSAL ABONE DURUMUNA GETİRİLMELİ”

Tarımsal abonelerin normal kullanıcı fiyatlarından düşük olması gerektiğini savunan Antalya'nın Kaş ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer ise, seraların ticari statüden çıkartılıp tarımsal üretim statüsüne getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Şu anda bazı çiftçilerin tarımsal abonelikten yararlanırken, bazıları yararlanamıyor” diyen Süer, “Elektrik de diğer girdiler gibi çiftçinin olmazsa olmazıdır. Seralar ticari bir işletme gibi göründüğü için elektrik fiyatları da bu şekilde değerlendiriliyor. Özellikle seralar bir an önce ticari olmaktan çıkartılıp, tarımsal abone durumuna getirilmeli.

Bir sera ile bir ev arasındaki elektrik fiyatının en az yüzde 50 olması gerekiyor. Tarımsal üretim girdilerine her geçen gün zam geliyor. Artık biz de takip edemiyoruz. Eğer üretim yapacaksak, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Bu da elektrik, gübre, mazot, fiyatlarından geçiyor. Girdi maliyetleri düşürülürse, ürün fiyatları da düşecektir” diye konuştu.

“GİRDİ FİYATLARI, ÜRÜN FİYATLARINDAN ORANTISIZ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR”

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı ve aynı zaman da üretici olan Abdülkadir Deniz, tüm girdilerde olduğu gibi elektrik girdilerinin de haddinden fazla yüksek durumda olduğuna dikkat çekti.

Ürün fiyatlarının yerinde durduğunu, fakat girdi fiyatlarının fahiş bir şekilde arttığından yakınan Deniz, şöyle konuştu;

“Üretici olarak çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Çiftçi, elektrik parasını ödeyemez duruma düştü. Bir an önce elektrik fiyatlarının devlet tarafından sübvanse edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde Urfa'da elektrik fiyatları yüzde 30 sübvanse ediliyordu. Onların da kaldırıldığını duyduk. Ben Nizip'in Belkız Sulama Birliği'nden su kullanıyorum. Bizim su fiyatlarımız da fahiş arttı.

Yani elektrik fiyatlarının haricinde barajdan gelen sularımız da yüksek oranda arttı. Bunun ya yenilenebilir elektrik enerjisi kaynağı ile desteklenmesi lazım ya da devletin sübvanse yapması lazım. Bunun yanında tüm girdi fiyatları, ürün fiyatlarından orantısız bir şekilde artıyor. 10-15 yıl önce 1 kilo arpa ile aldığım bir şeyi, 35 kilo arpa ile alamıyorum. Yani önceden yüz gram buğdaya 1 kilovat elektrik alıyorsam, şimdi 1 kiloya alıyorum. Tarımı şu durumda içler acısı”