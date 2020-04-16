‘Üretim politikasıyla ithalat biter’

Uzun yıllardır yazdığı yazılarla çiftçinin sesi olan Ali Ekber Yıldırım ile söyleşimiz bugün de devam ediyor. Tarımda acil önlem alınmazsa birçok üründe sıkıntı yaşanabileceğine vurgu yapan Yıldırım, ithal ürünlere dikkat çekti. Salgın sürecinin tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini anlatan Yıldırım, süreç uzarsa buğday ithalatında da sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

– Virüsle birlikte tarım ve çiftçinin önemi de anlaşıldı mı?

Bakın bizim üretim beklediğimiz köydeki insanlar bile tüketici konumuna geldi. Bugün Türkiye genelinde 100 bin noktada marketim var diye övünen market zincirleri var. Köyde ambalajlı ürün tüketiliyor yani yoğurt ambalajında süt, peynir ambalajında. Bugün üretici diye üretmesini beklediğiniz insanlar da tüketici oldu. Bunun sonucunda da biz tarımdan uzaklaştık. İnsanlar güvence olsun diye tarlada çalışmak yerine garson olmayı bir otelde çalışmayı güvence olarak gördü. Şimdi geldiğimiz nokta bu virüsle birlikte anlaşıldı ama keşke bunu çok önceden fark edip gerekli önlemleri alıp tekrar üretime dönseydik. Yani patates, soğan ithal edilebilecek bir ürün mü? Türkiye için elinizden soğan düşse yerde yeşeriyor zaten. Patates, soğanı ithal ediyor olmamız her şeyi anlatıyor. Tarım politikasının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Türkiye eğer kendi üretim politikasını uygularsa aslında hiç bir ürünü ithal etmek zorunda kalmayacak.

– Bu süreçte dünya ne yapıyor?

Avrupa'da çiftçi olmazsa aç kalacaklarını biliyorlar. Bu virüs ilk çıktığında Fransa Tarım Bakanı çiftçilere ve tarım işçilerine bir mektup yazdı. “Siz bizim için en değerli ve en çalışkan insanlarsınız. Siz olmazsanız biz açlıktan ölürüz” dedi. Yine Almanya'da, İngiltere'de denildi ki “Şehirlerde işsiz kalanlar kırsala gidip üretime destek versinler yoksa aç kalacağız.” Şimdi bunlar yapılırken Türkiye'nin buna bile çok fazla ihtiyacı yok. Yani destek olunsa çiftçi şu zor koşullarda bile üretimi yapıyor. Corona virüsü ile birlikte dünyada giderek bir gıda milliyetçiliği ortaya çıkmaya başladı. Herkes önce benim vatandaşım, önce kendi tüketimim demeye başladı. Türkiye bu konuda hem kendini besleyebilir hem de diğer ülkelerdeki insanlara da ciddi katkı sağlayabilir. Türkiye en azından bu virüsle bu dersi alır. Umarım bu günler geçtikten sonra eskiden olduğu gibi ithalat hovardalığına dönülmez.

İHRACAT YAPMAK İÇİN HAZIRLIKLI DEĞİLİZ

– Türkiye bu durumu üretimle fırsata çevirebilir mi?

Bütüncül bir tarım için bir destek paketi hazırlanıp hemen uygulamaya geçilmeli. Bunu yaparsak Türkiye sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda ciddi bir ihracatçı olur. Şu anda çünkü Türkiye'den ciddi talepler var. Yani Türkiye'den ürün almak istiyorlar. Ama biz buna hazırlıklı değiliz. Çünkü kimse bunu beklemiyordu. Normalde eğer işimizi doğru yapıp üretimi ayakta tutan bir çalışma yapıyor olsaydık bugün Türkiye buradan çok ciddi bir fırsat yaratmış olurdu. Ama bu yine de önümüzdeki günler için kaçırılmış bir fırsat değil. Sağlık kadar tarım ve gıdanın da önemli olduğunu tüm dünya biliyor ve Türkiye'nin de buna uygun bir destek paketi açıklaması lazım.

SATILMADIĞI İÇİN SÜTLER DÖKÜLME NOKTASINDA

– Tarım destek paketinde neler olmalı?

Birincisi, bu destek paketiyle şu anda ekimi yapılacak ürünlerin hiç kıyaslama olmadan daha fazlasıyla ekiminin yapılması yani boş bir karış toprak bırakmamak gerek.

İkincisi, hasadı gelen ürünlerin zamanında hasadı yapılmalı hem piyasaya hem ihracata bu ürünler gönderilmeli. Bunun için her türlü lojistik altyapı çalışması yapılmalı.

Üçüncüsü, fiyat politikası ile üretim politikası birlikte götürülürse ve çiftçiye gerekli destek sağlanırsa Türkiye buradan fırsat yaratan daha çok ihracat yapan kendi ihtiyacını da karşılayan bir ülke olarak çıkabilir.

Hayvancılık zaten ithalat furyası ile birlikte ciddi bir darbe aldı. Türkiye etten süt ürünlerine besilik hayvandan süt hayvanına kadar hepsini ithal eden hale gelmişti. Çiftçi şu dönemde öylesine bir çıkmazda ki. Eskiden süt para etmezse ineklerini kesiyordu. Şu anda ineklerini de kestiremiyor çünkü et satışı olmadığı için kestirmek istese bile kestirecek yer yok, kimse almıyor. Devletin acil olarak hayvancılık konusuna eğilmesi gerekiyor. Sütü o gün sağmanız lazım başka seçeneğiniz yok. Sağdıktan sonra ya satacaksınız ya da dökeceksiniz… Şu an bir bölümü dökme noktasında. Bu uzarsa iflaslar başlar. Biz bu salgını bir şekilde atlatacağız ama ondan sonra tekrar turizm başlayacak tekrar restoranlar, işletmeler açılacak. O zaman bu üretimi nasıl sağlayacağız? Dolayısıyla sistemin devam ediyor olması lazım.