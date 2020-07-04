Kozmetik sektöründe yeni çözüm: AR aynası

Corona virüsü salgını, birçok konuda alışkanlıkları değiştirdi. Örneğin, kozmetik sektöründe artık alışveriş yapmadan önce almak istenen ürün deneyemiyor. Ancak Güney Koreli kozmetik mağazaları zinciri Amorepacific, bu soruna teknolojik bir çözüm buldu: Artırılmış gerçeklik (AR) aynası…

Reuters'ta yer alan habere göre AR aynası, müşterinin fotoğrafını çekiyor. Daha sonra müşteriler, denemek istedikleri ürünleri seçiyor. Ayna, fotoğrafı üzerinde işlem yaparak söz konusu ürünün kişide nasıl duracağını gösteriyor. Üstelik bunu yüzünüzde maske olsa bile yapabiliyor. AR aynanın bir diğer özelliği ise ‘bana uygun makyajı bul' seçeneği sayesinde, kişinin ten rengi ve yüz tipine göre ideal öneriyi sunuyor.

‘AYNAYI KULLANMAK ÇOK EĞLENCELİ'



Amorepacific'in müşterilerinden 24 yaşındaki Cho Yu-Lim, “Corona virüsü salgını nedeniyle ürünleri test etme konusunda herkes endişeli. AR aynası sayesinde kendi yüzüme dokunmama bile gerek kalmadan denemek istediğim ürünün renginin bende nasıl durduğunu görebiliyorum” diye konuştu.

Ürünlerin yüzde değil, ellerde denemesi kuralı olduğunu hatırlatan bir diğer müşteri 20 yaşındaki Song Da-hye ise, “Beğendiğim ürünü yüzümde deneyememek çok sinir bozucuydu. Ancak bu ayna ile kendime en uygun ürünü bulmak çok eğlenceli” ifadelerini kullandı.

QR KOD SAYESİNDE KİMSEYLE TEMASA GEREK YOK

Amorepacific'in bir diğer yeniliği ise her ürünün yanında QR kodunun yer alması. Akıllı telefonla bu kodu tarattığınızda, bir mağaza çalışanından öğrenebileceğiniz tüm detayları görme şansınız oluyor. Bu sayede müşteriler isterlerse kimse ile temas kurmadan alışverişini yapıp mağazadan ayrılabiliyor.