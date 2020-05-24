Uzaktan bayramlaşmada iletişim problemi

Ramazan Bayramı bu yıl önceki senelerden farklı kutlanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hal böyle olunca bayram ziyaretleri de yapılamadı. Vatandaşlar sevdiklerini telefonla arayarak hasret gidermeye çalıştı.

Ancak bir çok vatandaş sabah saatlerinden itibaren haberleşmede sorun yaşamaya başladı. Sosyal medyadan konu hakkında çok fazla şikayet geldi. Turkcell ve Vodafone ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını belirtti.

İletişim problemi yaşayan çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden operatörlere şikayetlerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise müşteri hizmetlerini aradıklarında sorunun ortadan kalktığını belirtti.

İşte sosyal medyadan verilen tepkilerden bazıları: