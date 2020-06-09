‘Uzay kuvvetleri’ ordunun değil Netflix’in markası!

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de Pentagon'a Savunma Bakanlığı'ının altıncı kolu olarak ‘uzay kuvvetleri'nin kurulması talimatını vermişti. Netflix de ocak ayında aynı isimle bir komedi dizisinin çekimlerine başlandığını duyurmuştu.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Netflix, ‘Uzay kuvvetleri' markasının tescili konusunda ABD ordusundan önce davrandı. Yayın platformu, ABD, Avrupa, Avustralya ve Meksika'da bu markanın telif haklarını aldı.

İLK BAŞVURUYU NETFLİX YAPTI



ABD ordusunun da bekleyen bir tescil başvurusu bulunuyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi genellikle ‘ilk kullanım' sistemine göre karar veriyor. Netflix'in başvurusu ocak ayının başlarında yapıldı. Ordunun uzay kuvvetleri ise şubat ayında resmen kuruldu.

Aktör Steve Carell'ın başrolünde olduğu Netflix'in Uzay Kuvvetleri dizisinde ünlü aktör John Malkovich de rol alıyor. Dizinin ilk bölümü 29 Mayıs'ta yayınlandı.

‘TİCARİ BİR ÇATIŞMAMIZ YOK'

İnsanların bir komedi dizisiyle ABD ordusunun bir kolu arasındaki farkı anlayacakları konusunda şüphe yok. Ancak kıyafet, bardak, kupa gibi tanıtım ürünlerinde karışıklıklar olabilir. Bir hava kuvvetleri sözcüsü konuyla ilgili verdiği demeçte, “Şu anda komedi dizisi olan uzay kuvvetleri ile herhangi ticari bir çatışmamız yok. Netflix'e ve dizinin yapım ekibine, milletimizin en yeni ordu kolunu tasvir eden dizisinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.