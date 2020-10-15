Bezos uzay turizmi denemelerine başlıyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos uzay seyahati denemeleri için 13. test uçuşuna başlıyor. Yeni Shepard adında olan uzay gemisinin bu 13. test uçuşu olacak ve henüz insanlı bir uçuş daha yapılmadı. Blue Origin firması uzayı görmek isteyen müşterilerine kısa da olsa göstermek isteyen bir stratejiye sahip. Ancak firma bilet satışlarına başlamadı ve bir fiyat açıklamasında da bulunmadı. Habere konu olan araç bugüne kadar sadece Mannequin Skywalker isimli bir test mankeni taşıdı.

Bugün gerçekleştirilecek olan deneme uçuşu, internetten izlenebilecek. Blue Origin firması CEO’su Bob Smith firmanın turizm amaçlı insanlı uzay uçuşlarına çok yakın olduğunu söyledi.

Yeni Shepard isimli uzay aracı iki parçadan oluşuyor. Küçük kubbe şeklinde, dikdörtgen pencerelere sahip bir kapsül ve kapsülü uzaya fırlatırken ses hızının üç katına kadar çıkartabilen 60 fit uzunluğunda bir roket güçlendirici. Kapsül, roketten ayrılmak ve roketi 60 milden daha yüksek bir noktaya tırmandırmak için tasarlanmış. Ancak işi bunla da bitmiyor. Bu kapsül görevini yerine getirdikten sonra paraşütle yeryüzüne geri dönüyor.

Business Insider’da yer alan habere göre; Bugün gerçekleştirilecek olan test aslında birden fazla denemeyi içeriyor. NASA için yapılacak birden fazla deneyler arasında gelecekteki uzay aracının Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yapmasını sağlayacak olan sensorler de olacak.

Yeni Shepard güçlendiricisi, Blue Origin’in ay teknolojisini geliştirmesine yardımcı olmak için baştan tasarlandı. Bezos ayrıca firmanın Blue Moon isimli ay arazi aracı programını da 2018 yılında açıklamıştı.

Tüm bu detayları işledikten sonra akla Elon Musk’ın SpaceX şirketi geliyor. Blue Origin, SpaceX karşısında oldukça zayıf bir oyuncu pozisyonunda görülüyor. Bunun da en temel sebebi Blue Origin 2000 yılında kurulmuş ve o günden bu yana uzay için attıkları somut adımlarının olmaması. Buna karşılık 2 yıllık bir geçmişe sahip olan SpaceX ise uzaya onlarca roket göndermiş, sürekli yeni inovatif buluşlarla dikkat çekmiş bir firma. Buna ek olarak SpaceX’in Mars için çok ciddi projeleri ve denemeleri de bulunuyor.

Blue Origin, SpaceX’e tam zıt hızda hareketler sergiliyor ki zaten firmanın da logosu bir kaplumbağa. Silikon Vadisi’ndeki son derece hızlı hareket etme ve hataları öğrenme deneyimleri sorgulandığında, birçok kişiye ve uzmana göre SpaceX bu kültürün tam tersini işliyor.

Hem SpaceX’in hem de Blue Origin’in Nasa ile yakın bağları var. SpaceX’in hükümetle olan sözleşmelerinin onlara milyar dolarlarca daha fazla para kazandırdığı da bu noktada öne çıkıyor.

İki uzay firması da Nasa ile yakın olarak, içlerinde kadın astronotlarının da olduğu iki kişiyi Ay’a götürme planında çalışıyor.