Uzaydan mesaj var: Petrol -100 doları görebilir

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye ağır darbe indirirken, petrol piyasasında tarihi günler yaşanmaya devam ediyor. ABD’de Batı Teksas petrolü vadeli piyasada -40 dolara kadar düşerken, Türkiye dahil dünyanın geri kalanı için gösterge olan Brent petrolde de bugün 21 yılın en düşük seviyesi olan 15 dolar görüldü.

Bloomberg’ün aktardığına göre, dünyadan yüzlerce mil uzaktaki uydu görüntülerinden elde edilen görüntüler kullanılarak hesaplanan dünyadaki petrol depolama tanklarına dair doluluk verileri, ABD’ede petrol fiyatının neden sıfırın altına düştüğünü ve dünyanın geri kalanının ABD’yi takip etmesinin neden muhtemel olduğunu gösteriyor.

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DEPOLARDA 3,2 MİLYAR VARİL PETROL VAR

Tanklardaki seviyenin 3,2 milyar varille rekor düzeye yükseldiğini gösteren veriler, petrol fiyatlarının önümüzdeki yakın dönemde tekrar eski fiyatlara düşmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Oilx isimli araştırma şirketinden Florian Thaler, eldeki uydu yoluyla elde ettikleri verilere göre Mayıs sonu ya da Haziran başında depolama tanklarının tamamen dolmasını beklediklerini dile getirdi.

Uzmanlar, birkaç hafta içinde dünyada petrol depolama kapasitesinin tamamen dolacağını ve dünyanın birçok bölgesinde petrol fiyatlarının sıfıra yakınlaşacağını, bazı yerlerde de eksiye düşeceğini söyledi.

Bazı petrol şirketleri, fiyatların eksiye gidişini engellemek için sözleşmeleri revize etmeye başladı.

Petrolde eksi fiyatlar görülebileceğini mart ayında tahmin eden Japonya’nın üçüncü büyük bankası Mizuho Bank’tan petrol analisti Paul Sankey, mayısta Batı Teksas petrolünde vadeli fiyatın -100 dolara düşmesinin çok muhtemel olduğunu dile getirdi.

GÜNDE 50 MİLYON VARİL DEPOLANIYOR

Veriler, günde 50 milyon varil petrolün depolama tanklarına gittiğini gösteriyor. Bu rakam nisanda dünya genelindeki toplam petrol tüketiminin yüzde 70’ine denk.

Örneğin dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Hindistan’da rafinerilerin depolama kapasitesi yüzde 95’e ulaşmış durumda. Akaryakıt satışlarında büyük düşüş olduğu için, rafinerilerin petrol talebi de hızla düşüyor. Büyük üreticilerden Nijerya, depolama alanı kalmadığı için üretimi kısma kararı aldı.

Üreticiler ve rafinerilerin, depolama tankı kiralamak için yarış içinde olduğu belirtiliyor.