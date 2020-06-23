Vakıf GYO varlıkları göz kamaştırıyor

Tartışmalı atamalarla gündeme gelen Vakıfbank şimdi de Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamından çıkarılıyor. Vakıfbank geçen hafta TBMM'de kabul edilen torba yasa düzenlemesiyle Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarıldı.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girecek yasa Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacağını hükme bağlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, teklifi ‘şaibeli' bulduğunu ifade etti. Karabat, “Kamu İhale Kanunu kapsamından böyle büyük gayrimenkullerin sahibi olan bir kamu kuruluşunun çıkarılması izaha muhtaçtır. Kanun kime ayak bağı olmaktadır” diye sordu.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) portföyünde 2019'daki değeri 1 milyar 87 milyon lirayı bulan gayrimenkul ve arsa stoku bulunurken, bunların güncel değerinin 1.5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

FİNANS MERKEZİ DE VAR

Vakıf GYO'nun 2019 yılı 31 Mart tarihi itibarıyla toplam değeri 775 milyon 795 bin TL tutarında halen yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunduğunu kaydeden Karabat, bu gayrimenkullerden birinin de Ümraniye'de inşa edilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) içindeki genel müdürlük binası olduğuna dikkat çekti.

Karabat'ın verdiği bilgiye göre, sadece bu projenin 2018 sonu itibarıyla maliyet esaslı değeri 415 milyon 844 bin lira. Proje bittikten sonra ise pazar değeri bunun çok daha üzerinde olacak. Vakıfbank'ın artık Hazine'ye bağlı bir kuruluş olduğunun altını çizen Karabat, verdiği görev zararlarının 83 milyonun cebinden karşılanacağını söyledi. Karabat, “Böyle büyük kapsamlı gayrimenkul işlerinin ihale kanunu kapsamından çıkarılması şaibelidir” diye konuştu.

VAKIFBANK’A YÖNETİM BUNUN İÇİN Mİ ATANDI?

CHP'li Özgür Karabat, Vakıf GYO'nun Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmasının sadece bankanın gayrimenkulleri için değil, daha büyük usulsüzlüklere de kapı aralanacağını söyledi. CHP'li vekil açıklamasını şöyle sürdürdü: “Vakıfbank elindeki gayrimenkulleri satarken Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) kısıtlayıcı çerçevesinden istisna tutulacak.

Öte yandan başkaca gayrimenkulleri aynı serbestlikle alıp satabilecek. Üstelik kurumun yönetimine atanan isimler de kamuoyunun malumu. Kamu bankalarına iktidar partisi üyesi olmak dışında herhangi bir vasfı bulunmayan isimlerin atanması ve ardından bankanın KİK kapsamından çıkarılması kabul edilemez.”